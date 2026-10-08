Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο πρωθυπουργός στάθηκε στον τάφο του Γέροντος Αιμιλιανού, όπου άναψε κερί και προσκύνησε
Την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής επισκέφθηκε σήμερα (8/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τις μοναχές και τις συνεχάρη για το έργο τους.
«Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.
Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Γέροντας Ελισσαίος, η Καθηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη και μοναχές της Μονής.
Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός άναψε κερί και προσκύνησε στον τάφο του Γέροντος Αιμιλιανού, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό, όπου τον περίμεναν οι περίπου 120 μοναχές της Μονής.
Ο κ. Μητσοτάκης προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παρακολούθησε τη σύντομη ακολουθία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Συνοδικό της Μονής, όπου προσφέρθηκε το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα.
«Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.
Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Γέροντας Ελισσαίος, η Καθηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη και μοναχές της Μονής.
Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός άναψε κερί και προσκύνησε στον τάφο του Γέροντος Αιμιλιανού, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό, όπου τον περίμεναν οι περίπου 120 μοναχές της Μονής.
Ο κ. Μητσοτάκης προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παρακολούθησε τη σύντομη ακολουθία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Συνοδικό της Μονής, όπου προσφέρθηκε το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα.
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