Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός Χαλκιδική

Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στον τάφο του Γέροντος Αιμιλιανού, όπου άναψε κερί και προσκύνησε

Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
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Την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής επισκέφθηκε σήμερα (8/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τις μοναχές και τις συνεχάρη για το έργο τους.

«Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Στην Ορμύλια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης


Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Γέροντας Ελισσαίος, η Καθηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη και μοναχές της Μονής.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός άναψε κερί και προσκύνησε στον τάφο του Γέροντος Αιμιλιανού, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό, όπου τον περίμεναν οι περίπου 120 μοναχές της Μονής.

Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο

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Ο κ. Μητσοτάκης προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παρακολούθησε τη σύντομη ακολουθία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Συνοδικό της Μονής, όπου προσφέρθηκε το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα.

Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο Μητσοτάκης, δείτε εικόνες και βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
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