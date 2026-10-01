Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Με τις νέες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

«Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης





Ο Ν. Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις







Ο Νίκος Δένδιας μετέφερε τα συγχαρητήρια και τους χαιρετισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και, όπως είπε, του ελληνικού λαού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.



F-16 και ελληνικά μηχανοκίνητα τμήματα Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη φετινή ελληνική παρουσία στην παρέλαση, ευχαριστώντας τον Νίκο Δένδια και την ελληνική κυβέρνηση







Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο είχε ενισχυθεί και τον περασμένο Μάρτιο, όταν, μετά την κρίση στην περιοχή και τα περιστατικά στις Βρετανικές Βάσεις, είχαν αναπτυχθεί στην Κύπρο ελληνικά F-16 και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.



Άνοιγμα και σε άλλες χώρες Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη σημερινή παρουσία της Ελλάδας με την ευρύτερη αμυντική και γεωπολιτική στρατηγική της Λευκωσίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Αίγυπτο και τη Βρετανία.



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Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», τόσο λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής όσο και εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.



Περισσότερα κονδύλια για την Άμυνα το 2027 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος και στον προϋπολογισμό του 2027, σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη αύξηση κυβερνητικών δαπανών αφορά το υπουργείο Άμυνας και τους εξοπλισμούς.



Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος δεν περιορίζεται στην αγορά νέων οπλικών συστημάτων, αλλά περνά και μέσα από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.



Σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης Ο Ν. Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις της 66ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας , έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ν. Χριστοδουλίδη, λίγο πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία.«Με τις νέες δυνατότητες, τις οποίες δημιουργούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.Ο Νίκος Δένδιας μετέφερε τα συγχαρητήρια και τους χαιρετισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, του πρωθυπουργούκαι, όπως είπε, του ελληνικού λαού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη φετινή ελληνική παρουσία στην παρέλαση, ευχαριστώντας τον Νίκο Δένδια και την ελληνική κυβέρνηση για τη συμμετοχή των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και για την παρουσία ελληνικών δυνάμεων με μηχανοκίνητα μέσα. Όπως επισήμανε, είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο συμμετέχουν στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου και με μηχανοκίνητα μέσα.«Ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά αυτούς που είναι δίπλα του με πράξεις», είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου αδελφικές.Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο είχε ενισχυθεί και τον περασμένο Μάρτιο, όταν, μετά την κρίση στην περιοχή και τα περιστατικά στις Βρετανικές Βάσεις, είχαν αναπτυχθεί στην Κύπρο ελληνικά F-16 και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη σημερινή παρουσία της Ελλάδας με την ευρύτερη αμυντική και γεωπολιτική στρατηγική της Λευκωσίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Αίγυπτο και τη Βρετανία.Κατά τον Κύπριο Πρόεδρο, η παρουσία αυτή αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με τρίτες χώρες σε προηγούμενες περιόδους κρίσης και εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει τους «εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες ισχύος» της.Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», τόσο λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής όσο και εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος και στον προϋπολογισμό του 2027, σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη αύξηση κυβερνητικών δαπανών αφορά το υπουργείο Άμυνας και τους εξοπλισμούς.Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος δεν περιορίζεται στην αγορά νέων οπλικών συστημάτων, αλλά περνά και μέσα από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.

Η Λευκωσία σχεδιάζει επίσης αναβάθμιση των ναυτικών και αεροπορικών υποδομών της και αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE.



Η Κύπρος έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδοτική κατανομή ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέσω του SAFE και τον περασμένο Ιούνιο έλαβε την πρώτη δόση, ύψους 177,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού. Το ευρωπαϊκό εργαλείο προορίζεται κυρίως για κοινές αμυντικές προμήθειες, μεταξύ άλλων σε συστήματα αεράμυνας, πυραύλους και πυρομαχικά.



Το μήνυμα που επιχείρησαν να εκπέμψουν Αθήνα και Λευκωσία από το Προεδρικό Μέγαρο ήταν ότι η ελληνοκυπριακή αμυντική συνεργασία παραμένει ο βασικός πυλώνας για την Κύπρο, αλλά εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και περιφερειακό πλέγμα συνεργασιών, το οποίο η κυπριακή κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει.

Μανώλης Καλατζής - Λευκωσία 01.10.2026, 12:31