Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρέας Λοβέρδος Νέα Δημοκρατία Μπογιές Επίθεση Βανδαλισμοί

Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»

Υπέστη βανδαλισμό το γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη Δάφνη  - «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ

Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
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Ομάδα αγνώστων πραγματοποίησε καταδρομική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου, εκτοξεύοντας κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου.



Σε ανάρτηση στην οποία προχώρησε, λίγο αργότερα, στα κοινωνικά δίκτυα ο βουλευτής υπογράμμισε τα εξής: «Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη.

«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο.

Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»


Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω».

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Ο Ανδρέας Λοβέρδος διεκδικεί μια βουλευτική έδρα µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στον Νότιο Τοµέα της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

 «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.



Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτοούν»
8 ΣΧΟΛΙΑ

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