Ηλιοφάνεια, αλλά με ψύχρα σήμερα: Νέα κακοκαιρία από Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ηλιοφάνεια, αλλά με ψύχρα σήμερα: Νέα κακοκαιρία από Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Νέα μεταβολή φέρνει βροχές και καταιγίδες μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ηλιοφάνεια, αλλά με ψύχρα σήμερα: Νέα κακοκαιρία από Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί σήμερα η χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά και αισθητή ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Από την Παρασκευή όμως και από τα δυτικά ο καιρός αλλάζει ξανά, ενώ κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές.

🌧Καιρική ανάπαυλα πριν τη νέα μεταβολή του Σαββατοκύριακου

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Πέμπτη (25/9) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό και μόνο στα δυτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Βαρδάρης έως 5 μποφόρ θα πνέει στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή, αρχικά από τα δυτικά, περιμένουμε νέο γύρο βροχών και καταιγίδων. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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