ΠΑΣΟΚ: Μετά τη ΔΕΘ, περιμένουν... το θαύμα των Χριστουγέννων

με το κόμμα Τσίπρα, με στόχο την ανακατάληψη της δεύτερης θέσης μέχρι τα Χριστούγεννα.



Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι







Το «αντίο» της κυρίας Βρεττού δεν χτύπησε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανησυχούν μήπως ακολουθήσουν και άλλοι την πορεία ένταξης στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.



Η Ρόζα Βρεττού





«Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές, αντίθετα το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα-δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων», είχε νωρίτερα δηλώσει η κυρία Βρεττού, για να εισπράξει την κατηγορία ότι φεύγει από ένα δημοκρατικό κόμμα με οργανωμένα συνέδρια και εκλεγμένα όργανα, «για να πάει διορισμένη στο Ι.Χ. κόμμα του κ. Τσίπρα, που λειτουργεί με τη λογική του “ενός ανδρός αρχή”».



Θα ακολουθήσει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας τη διαδρομή της κυρίας Βρεττού προς την ΕΛΑΣ; Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι οι σχέσεις του με την ηγεσία από τις εσωκομματικές εκλογές και την απόφαση του βουλευτή Χαλκιδικής να στηρίξει τον Χάρη Δούκα είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ότι έκτοτε ουδεμία προσπάθεια έγινε (και από τις δύο πλευρές) να υπάρξει γέφυρα.



Κλείσιμο Το άδειασμα Πάνα Ο κ. Πάνας βγήκε ανοιχτά εκτός γραμμής, δηλώνοντας ότι η ΕΛΑΣ κινείται, όπως το ΠΑΣΟΚ, στον σοσιαλδημοκρατικό χώρο και την επόμενη μέρα (μετά το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη) δεν εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - ούτε αργότερα στη συνάντηση του κ. Ανδρουλάκη με τους βουλευτές του κόμματος.



Στελέχη της Βόρειας Ελλάδας εικάζουν ότι το κλίμα επιδεινώθηκε και από το σενάριο καθόδου στις βουλευτικές εκλογές στη Χαλκιδική, όπου εκλέγεται ο κ. Πάνας, του πρώην υπουργού και βουλευτή Χρήστου Πάχτα, με τον οποίο είναι σε κόντρα. Η άποψη αρκετών στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα για να αναχαιτιστούν εσωκομματικές αναταράξεις, αλλά και ο κ. Πάνας -όπως επεσήμανε η Νάντια Γιαννακοπούλου- «θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωσή του, ώστε να μη δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνεία».



Τοπικές κόντρες

Στο πεδίο των προσχωρήσεων, η τελευταία παρουσία είναι του Κερκυραίου Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε από το κόμμα Κασσελάκη, διαφώνησε και στάθμευσε στη ζώνη των ανεξάρτητων βουλευτών και την περασμένη Παρασκευή εντάχθηκε και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ.



Με ακόμη μεγαλύτερη ένταση συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ το μπρα ντε φερ, με στόχο την ανακατάληψη της δεύτερης θέσης μέχρι τα Χριστούγεννα.Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη φετινή ΔΕΘ άφησε θετικό αποτύπωμα και άρχισε να στρέφει τη δημοσκοπική βελόνα προς τα πάνω. Σε πρώτη φάση επιστρατεύουν όλα τα στελέχη που συνόδευσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και εντατικοποιούν τις μεταγραφές στελεχών - με αρχή τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος εντάχθηκε στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.Την ίδια ώρα, ωστόσο, που η Χαριλάου Τρικούπη ανοίγει την πόρτα των μεταγραφών, «πράσινα» στελέχη αποχωρούν με προορισμό το κόμμα Τσίπρα αποσταθεροποιώντας το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος. Το δημοσκοπικό κλίμα θα επηρεάσει αναπόδραστα την κινητικότητα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ τόσο η αποχώρηση ενός στελέχους, όπως της Ρόζας Βρεττού, όσο και η κίνηση του Απόστολου Πάνα να ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα δείχνουν σημάδια αδυναμίας σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.Το «αντίο» της κυρίας Βρεττού δεν χτύπησε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανησυχούν μήπως ακολουθήσουν και άλλοι την πορεία ένταξης στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.Δεν ήταν τυχαία η οργισμένη αντίδραση όταν διάβασαν την επιστολή τής μέχρι πρόσφατα αναπληρώτριας στον τομέα Υγείας, μέσω της οποίας καρφώνει την ηγεσία για τη λειτουργία του κόμματος και αμφισβητεί την ύπαρξη ουσιαστικού προγραμματικού σχεδίου για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. « Η κυρία Βρεττού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του κ. Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο», ανέφεραν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «ξεπροβοδίζοντας» με δηλητηριώδες σχόλιο την πρώην βουλευτή και υποψήφια στις ευρωεκλογές.«Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές, αντίθετα το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα-δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων», είχε νωρίτερα δηλώσει η κυρία Βρεττού, για να εισπράξει την κατηγορία ότι φεύγει από ένα δημοκρατικό κόμμα με οργανωμένα συνέδρια και εκλεγμένα όργανα, «για να πάει διορισμένη στο Ι.Χ. κόμμα του κ. Τσίπρα, που λειτουργεί με τη λογική του “ενός ανδρός αρχή”».Θα ακολουθήσει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας τη διαδρομή της κυρίας Βρεττού προς την ΕΛΑΣ; Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι οι σχέσεις του με την ηγεσία από τις εσωκομματικές εκλογές και την απόφαση του βουλευτή Χαλκιδικής να στηρίξει τον Χάρη Δούκα είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ότι έκτοτε ουδεμία προσπάθεια έγινε (και από τις δύο πλευρές) να υπάρξει γέφυρα.Ο κ. Πάνας βγήκε ανοιχτά εκτός γραμμής, δηλώνοντας ότι η ΕΛΑΣ κινείται, όπως το ΠΑΣΟΚ, στον σοσιαλδημοκρατικό χώρο και την επόμενη μέρα (μετά το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη) δεν εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - ούτε αργότερα στη συνάντηση του κ. Ανδρουλάκη με τους βουλευτές του κόμματος.Στελέχη της Βόρειας Ελλάδας εικάζουν ότι το κλίμα επιδεινώθηκε και από το σενάριο καθόδου στις βουλευτικές εκλογές στη Χαλκιδική, όπου εκλέγεται ο κ. Πάνας, του πρώην υπουργού και βουλευτή Χρήστου Πάχτα, με τον οποίο είναι σε κόντρα. Η άποψη αρκετών στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα για να αναχαιτιστούν εσωκομματικές αναταράξεις, αλλά και ο κ. Πάνας -όπως επεσήμανε η Νάντια Γιαννακοπούλου- «θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωσή του, ώστε να μη δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνεία».Στο πεδίο των προσχωρήσεων, η τελευταία παρουσία είναι του Κερκυραίου Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε από το κόμμα Κασσελάκη, διαφώνησε και στάθμευσε στη ζώνη των ανεξάρτητων βουλευτών και την περασμένη Παρασκευή εντάχθηκε και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ.

Στην Κέρκυρα ο κ. Αυλωνίτης θα αναμετρηθεί για τη μία έδρα του ΠΑΣΟΚ με τον επίσης «πράσινο» και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη, με τον οποίο είχε σκληρή αντιπαράθεση στις εκλογές του 2023.



Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ένταξης στο ΠΑΣΟΚ και του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος, αν και εμφανίστηκε στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, δεν έχει ακόμη πει το «ναι» στις κρούσεις του ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ -σύμφωνα με πληροφορίες- αφορά την πιθανή κάθοδο του ανεξάρτητου βουλευτή Επικρατείας στην Α’ Πειραιά ή στα Χανιά.



Στα σκαριά είναι η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη, ενώ παραμένει στον πάγο η συζήτηση για τη συμμετοχή της Θεοδώρας Τζάκρη στα ψηφοδέλτια. Παρότι πάντως οι εκλογές, όπως όλα δείχνουν, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αυξάνονται οι εισηγήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη να επισπευστεί η διαδικασία ανακοίνωσης των υποψηφίων στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες.



Ο λόγος που προβάλλουν είναι οι νεοεισερχόμενοι να μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν και επισήμως στις περιοχές τους ενισχύοντας έτσι την πανελλαδική προεκλογική μάχη. Επί του παρόντος, οργανώνονται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στη βάση του προγράμματος ανά τομέα και οι περιοδείες ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με το μοντέλο που υιοθέτησαν για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη και τη ΔΕΘ, όπου κορυφαία στελέχη ανέλαβαν να οργώσουν επί τριήμερο τις γύρω περιοχές συναντώντας κόσμο και τοπικά κομματικά στελέχη.



Φωτογραφία: EUROKINISSI