Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών

Όσον αφορά τα δύο βασικότερα κριτήρια που θα έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν την «αντιμετώπιση της ακρίβειας» και την «καταπολέμηση της διαφθοράς» ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού.Στη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτημα για τα ενδεχόμενα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη με το 80% να απαντά «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση» για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 81% για τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.Όλη η δημοσκόπηση του Palmos Analysis