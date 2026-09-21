Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση Palmos Analysis Δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών

8 στους 10 λένε «δεν θα ψήφιζα σε καμία περίπτωση» τα ενδεχόμενα κόμματα Σαμαρά και Κασιδιάρη

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στην πρώτη θέση καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της Palmos Analysis που δημοσιεύεται σήμερα για το TheOpinion.gr δίνοντας στο κυβερνών κόμμα 30,1%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 15,2% ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 12, 8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,9%, Ελληνική Λύση με 6,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΜεΡΑ25 με 3%, Σπαρτιάτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, Νίκη με 1,2%, Νέα Αριστερά με 0,9% και Δημοκράτες 0,8%.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών


Με βάση τα στοιχεία αυτά στη δημοσκόπηση γίνεται και ενδεικτική κατανομή των εδρών με τη ΝΔ να καταλαμβάνει 122, την ΕΛΑΣ 46, το ΠΑΣΟΚ 39, το ΚΚΕ 21, την Ελληνική Λύση 19, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 16, την Πλεύση Ελευθερίας 16, τη Φωνή Λογικής 12 και το ΜεΡΑ25 9.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών


Η δημοσκόπηση δίνει και εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη ΝΔ, για παράδειγμα, το κάτω όριο είναι 27,3% και το άνω 32,9%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο εύρος είναι 10,7%-14,9%.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Κλείσιμο


Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 27,5%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 13% και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο 1,2%.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών


Όσον αφορά τα δύο βασικότερα κριτήρια που θα έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν την «αντιμετώπιση της ακρίβειας» και την «καταπολέμηση της διαφθοράς» ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών


Στη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτημα για τα ενδεχόμενα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη με το 80% να απαντά «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση» για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 81% για τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών


Όλη η δημοσκόπηση του Palmos Analysis

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, 12,8% για το ΠΑΣΟΚ, η ενδεικτική κατανομή των εδρών
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης