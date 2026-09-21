Τι απάντησε για τους όρους «ολιστική Παιδίατρος» και κβαντική ιατρική η Καρυστιανού
Τι απάντησε για τους όρους «ολιστική Παιδίατρος» και κβαντική ιατρική η Καρυστιανού
«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της Ιατρικής», υποστήριξε - Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη και όσα είπε με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη
Για τη δραστηριότητα της ως «κβαντικής γιατρού», την «κβαντική τεχνολογία» εν γένει, αλλά και την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη τοποθετήθηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη χθες η Πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας πως η «κβαντική Ιατρική» θα αποτελέσει το μέλλον του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου.
Σημειωτέον ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει εξειδικευθεί «σε θεραπείες όπως η Μεταβολομική, η Κβαντική Ιατρική, η Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional medicine και η Νευροανάδραση», όπως αναφέρει στον προσωπικό ιστότοπό της, ωθούμενη, όπως αναφέρει, από την «επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα».
Ερωτηθείσα, μάλιστα, για τον όρο «ολιστική Παιδίατρος», η ίδια απάντησε πως χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς.
«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα», περιέγραψε η κυρία Καρυστιανού.
Την ίδια στιγμή, η Πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπεραμύνθηκε της «κβαντικής τεχνολογίας», ενώ έκανε λόγο για την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ένα καθεστώς ελέγχου απέναντι στη λειτουργία των ιατρείων, με φόντο την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να υπάρχουν τα ιατρεία τα νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;», διερωτήθηκε η κυρία Καρυστιανού.
Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια εκτόξευσε πυρά κατά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη επικαλούμενη και τα νανογιλέκα, λέγοντας ότι «θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία».
«Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από ένα σοβαρό φορέα θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;» διερωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.
Παράλληλα, για την Πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», «η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω», όπως εξήγησε, ισχυριζόμενη για την κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, η κυρία Καρυστιανού επικαλέστηκε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής, λέγοντας πως «τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων». «Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε», ξεκαθάρισε από πλευράς της.
«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο», όπως τόνισε.
Σημειωτέον ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει εξειδικευθεί «σε θεραπείες όπως η Μεταβολομική, η Κβαντική Ιατρική, η Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional medicine και η Νευροανάδραση», όπως αναφέρει στον προσωπικό ιστότοπό της, ωθούμενη, όπως αναφέρει, από την «επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα».
Ερωτηθείσα, μάλιστα, για τον όρο «ολιστική Παιδίατρος», η ίδια απάντησε πως χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς.
«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα», περιέγραψε η κυρία Καρυστιανού.
Την ίδια στιγμή, η Πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπεραμύνθηκε της «κβαντικής τεχνολογίας», ενώ έκανε λόγο για την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ένα καθεστώς ελέγχου απέναντι στη λειτουργία των ιατρείων, με φόντο την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να υπάρχουν τα ιατρεία τα νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;», διερωτήθηκε η κυρία Καρυστιανού.
Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια εκτόξευσε πυρά κατά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη επικαλούμενη και τα νανογιλέκα, λέγοντας ότι «θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία».
«Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από ένα σοβαρό φορέα θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;» διερωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.
Παράλληλα, για την Πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», «η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω», όπως εξήγησε, ισχυριζόμενη για την κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
Κβαντικός ιατρός«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική», όπως περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού.
Στο ίδιο πλαίσιο, η κυρία Καρυστιανού επικαλέστηκε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής, λέγοντας πως «τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων». «Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε», ξεκαθάρισε από πλευράς της.
«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στο πεδίο της Ιατρικής.
«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο», όπως τόνισε.
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