Τι απάντησε για τους όρους «ολιστική Παιδίατρος» και κβαντική ιατρική η Καρυστιανού

«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της Ιατρικής», υποστήριξε - Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη και όσα είπε με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη