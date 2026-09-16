Βουλή: Live η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σήμερα η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο
Βουλή: Live η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σήμερα η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο
Θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί - Στυλιανίδης: Η ΝΔ επιδίωξε πολιτική συναίνεση, όχι λευκή επιταγή, έπεσαν οι μάσκες της αντιπολίτευσης
Στη Βουλή διεξάγεται σήμερα η δεύτερη συζήτηση - και η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο - για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Τον λόγο αναμένεται να πάρουν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί.
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Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι σε όλη αυτή την κορυφαία διαδικασία «δεν σταματήσαμε στιγμή να εργαζόμαστε για μια οραματική, στρατηγική, εθνική συνεννόηση». Καταλόγισε στην αντιπολίτευση «καλλιέργεια τοξικού κλίματος, επιχειρώντας να εμποδίσουν τις θεσμικές αλλαγές» και πρόσθεσε ότι «πέφτουν οι μάσκες που κυριάρχησαν σε μια εποχή που ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας και αποκαλύπτονται τα πραγματικά πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Φαίνεται πλέον ποιος υπερασπίζεται την δικτατορία των μετριοτήτων».
Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε ότι «η ΝΔ δεν θα παρακολουθήσει αυτή την άρνηση και την ιδεοληψία των δήθεν προοδευτικών. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε στην προσπάθειά μας στην Αναθεωρητική Βουλή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν θα επιβραβεύσουν την θεσμική και εθνική λογική μας έναντι του συνταγματικού λαϊκισμού της αντιπολίτευσης».
Ο εισηγητής της ΝΔ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και την άρνησή της να ψηφίσει έστω και μια πρόταση είπε «εσείς δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε. Εμείς σας προσπερνούμε και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώνοντας στον ελληνικό λαό ότι ιστορικά η παράταξή μας, η ΝΔ, από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ταυτίσθηκε πάντοτε με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, τον λαό και το έθνος». «Το Σύνταγμα δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την Ιστορία, αλλά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ιστορία να αναπνέει», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επισήμως πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές, η τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνση τους.
Το γεγονός ωστόσο ότι στην πρώτη ψηφοφορία που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση, ούτε εκείνες με τις οποίες συμφωνούν, «ναρκοθέτησε» οριστικά κάθε πιθανότητα για επίτευξη αυξημένης συναίνεσης τουλάχιστον 180 βουλευτών που θα επέτρεπε στην επόμενη Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απλή πλειοψηφία.
Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους (σ.σ. η αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται και στις 2 ψηφοφορίες) στην επόμενη Βουλή και στην τελική τρίτη ψηφοφορία απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό.
Τον λόγο αναμένεται να πάρουν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί.
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Στυλιανίδης: Η ΝΔ επιδίωξε πολιτική συναίνεση, όχι λευκή επιταγή, έπεσαν οι μάσκες της αντιπολίτευσης«Η ΝΔ εκκίνησε την αναθεώρηση του Συντάγματος με αυτοπεποίθηση και θεσμική λογική, επιδιώκοντας πολιτική συναίνεση και όχι λευκή επιταγή», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατά την έναρξη της συζήτησης.
Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι σε όλη αυτή την κορυφαία διαδικασία «δεν σταματήσαμε στιγμή να εργαζόμαστε για μια οραματική, στρατηγική, εθνική συνεννόηση». Καταλόγισε στην αντιπολίτευση «καλλιέργεια τοξικού κλίματος, επιχειρώντας να εμποδίσουν τις θεσμικές αλλαγές» και πρόσθεσε ότι «πέφτουν οι μάσκες που κυριάρχησαν σε μια εποχή που ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας και αποκαλύπτονται τα πραγματικά πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Φαίνεται πλέον ποιος υπερασπίζεται την δικτατορία των μετριοτήτων».
Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε ότι «η ΝΔ δεν θα παρακολουθήσει αυτή την άρνηση και την ιδεοληψία των δήθεν προοδευτικών. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε στην προσπάθειά μας στην Αναθεωρητική Βουλή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν θα επιβραβεύσουν την θεσμική και εθνική λογική μας έναντι του συνταγματικού λαϊκισμού της αντιπολίτευσης».
Ο εισηγητής της ΝΔ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και την άρνησή της να ψηφίσει έστω και μια πρόταση είπε «εσείς δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε. Εμείς σας προσπερνούμε και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώνοντας στον ελληνικό λαό ότι ιστορικά η παράταξή μας, η ΝΔ, από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ταυτίσθηκε πάντοτε με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, τον λαό και το έθνος». «Το Σύνταγμα δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την Ιστορία, αλλά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ιστορία να αναπνέει», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.
Η ψηφοφορία του Ιουλίου
Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επισήμως πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές, η τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνση τους.
Το γεγονός ωστόσο ότι στην πρώτη ψηφοφορία που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση, ούτε εκείνες με τις οποίες συμφωνούν, «ναρκοθέτησε» οριστικά κάθε πιθανότητα για επίτευξη αυξημένης συναίνεσης τουλάχιστον 180 βουλευτών που θα επέτρεπε στην επόμενη Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απλή πλειοψηφία.
Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους (σ.σ. η αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται και στις 2 ψηφοφορίες) στην επόμενη Βουλή και στην τελική τρίτη ψηφοφορία απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό.
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