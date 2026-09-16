Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα, επί τάπητος τα περιθώρια παρεμβάσεων
Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα, επί τάπητος τα περιθώρια παρεμβάσεων
Η κατάσταση χρήζει παρέμβασης και υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες, πλην όμως όχι ανεξάντλητες - Με τα ως τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών
Η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό που εξελίσσεται με ακόμα πιο δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία τρόπο, συνδυαστικά με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα. Εντούτοις οι θερμοκρασίες είναι πλέον πιο χαμηλές, ενώ από τη Θεσσαλία και πάνω το κρύο είναι πιο αισθητό τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, οι τιμές στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία έχουν πάρει την ανηφόρα με τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν την επιδότηση του κράτους, αλλά και την επιπρόσθετη επιδότηση από τα διυλιστήρια.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο ενόψει του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά, με το βλέμμα στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μπορεί αυτή να προσδιορίζεται σε μερικές εβδομάδες, τα πρόδρομα στοιχεία όμως είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και εκτιμάται ότι, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, η διάθεση μπορεί να «ανοίξει» μεταξύ 1,8 και 1,9 ευρώ/λίτρο, εν σχέσει με τις πολύ χαμηλότερες περυσινές τιμές στην αντλία. Είναι προφανές ότι η κατάσταση χρήζει παρέμβασης και υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες, πλην όμως όχι ανεξάντλητες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μια πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι δεν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις, καθώς ως το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντλία, θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι και για το ποια είναι τα περιθώρια. Ειρήσθω εν παρόδω, ο κ. Πιερρακάκης είναι άρτι επιστρέψας από το Βερολίνο, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον ομόλογό του αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Με τα ως τώρα δεδομένα, δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών.
Ήδη την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου σηματοδότησαν χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΣΚΑΪ 100,3) και ο Σταύρος Παπασταύρου (ΑΝΤ1) που ξεκαθάρισαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες. «Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για άλλη μια φορά απέρριψε την ιδέα μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι η επιδότηση στην αντλία που έχει εφαρμοστεί σε διάφορες φάσεις έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη θετική επίδραση στην τιμή εν σχέσει με πιθανή μείωση του Ειδικού Φόρου.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο ενόψει του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά, με το βλέμμα στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μπορεί αυτή να προσδιορίζεται σε μερικές εβδομάδες, τα πρόδρομα στοιχεία όμως είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και εκτιμάται ότι, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, η διάθεση μπορεί να «ανοίξει» μεταξύ 1,8 και 1,9 ευρώ/λίτρο, εν σχέσει με τις πολύ χαμηλότερες περυσινές τιμές στην αντλία. Είναι προφανές ότι η κατάσταση χρήζει παρέμβασης και υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες, πλην όμως όχι ανεξάντλητες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μια πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι δεν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις, καθώς ως το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντλία, θα γίνει όμως μια πρώτη συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι και για το ποια είναι τα περιθώρια. Ειρήσθω εν παρόδω, ο κ. Πιερρακάκης είναι άρτι επιστρέψας από το Βερολίνο, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον ομόλογό του αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Με τα ως τώρα δεδομένα, δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών.
Ήδη την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου σηματοδότησαν χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΣΚΑΪ 100,3) και ο Σταύρος Παπασταύρου (ΑΝΤ1) που ξεκαθάρισαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες. «Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για άλλη μια φορά απέρριψε την ιδέα μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι η επιδότηση στην αντλία που έχει εφαρμοστεί σε διάφορες φάσεις έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη θετική επίδραση στην τιμή εν σχέσει με πιθανή μείωση του Ειδικού Φόρου.
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