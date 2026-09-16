Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα $108 μετά την καταγγελία του Ριάντ για επίθεση Χούθι με drone στη Μέκκα

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ανέστειλε φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West - Η αγορά τιμολογεί πλέον τον κίνδυνο ευρύτερης διαταραχής σε εξαγωγές και ναυσιπλοΐα - Goldman: Αυξάνεται ο κίνδυνος για πετρέλαιο πάνω από τα $120