Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα $108 μετά την καταγγελία του Ριάντ για επίθεση Χούθι με drone στη Μέκκα
Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα $108 μετά την καταγγελία του Ριάντ για επίθεση Χούθι με drone στη Μέκκα
Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ανέστειλε φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West - Η αγορά τιμολογεί πλέον τον κίνδυνο ευρύτερης διαταραχής σε εξαγωγές και ναυσιπλοΐα - Goldman: Αυξάνεται ο κίνδυνος για πετρέλαιο πάνω από τα $120
Η ένταση στη Μέση Ανατολή περνά σε νέα φάση, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους Χούθι της Υεμένης ότι επιχείρησαν επίθεση με drone κατά της Μέκκας, ενώ την ίδια ώρα οι αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν νέο σοκ από τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του βασιλείου και τις αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.
Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε ότι η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε drone που εκτοξεύθηκε από την Ανσαραλά, την οργάνωση των Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν, πριν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, η επίθεση είχε στόχο να διαταράξει την ασφάλεια και να θέσει σε κίνδυνο προσκυνητές και κατοίκους της περιοχής. Η Ανσαραλά, πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «τετριμμένο ψέμα» που, όπως υποστήριξε, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.
Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο, με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας να καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και να κάνει λόγο για πλήγματα που αφορούν τους δύο ιερούς τόπους, τη Μέκκα και τη Μεδίνα.
Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ανέστειλε φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του βασιλείου. Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.
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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε ότι η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε drone που εκτοξεύθηκε από την Ανσαραλά, την οργάνωση των Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν, πριν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, η επίθεση είχε στόχο να διαταράξει την ασφάλεια και να θέσει σε κίνδυνο προσκυνητές και κατοίκους της περιοχής. Η Ανσαραλά, πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «τετριμμένο ψέμα» που, όπως υποστήριξε, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.
Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο, με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας να καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και να κάνει λόγο για πλήγματα που αφορούν τους δύο ιερούς τόπους, τη Μέκκα και τη Μεδίνα.
Πετρέλαιο πάνω από τα 108 δολάρια – Οι επιθέσεις στις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας αλλάζουν τα δεδομέναΗ γεωπολιτική κλιμάκωση έχει ήδη μεταφερθεί στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να καταγράφει νέο άλμα. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 105 δολάρια, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν αυξημένους κινδύνους για τις παγκόσμιες προμήθειες.
Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ανέστειλε φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του αγωγού East-West, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του βασιλείου. Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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