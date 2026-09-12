Μαρινάκης από ΔΕΘ: «Δεν δώσαμε ακόμη 13η σύνταξη γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν», τι είπε για ενοίκια, φόρους και AfD

Στο πρώτο briefing μετά τη ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών για τα μέτρα Μητσοτάκη, τη στέγη των εκπαιδευτικών και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία