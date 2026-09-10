To άνοιγμα Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ: Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές

«Δεν είμαι χθεσινός, δεν θα ήμουν απέναντι σας αν δεν έβλεπα ένα τεράστιο κενό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου