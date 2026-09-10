To άνοιγμα Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ: Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές
To άνοιγμα Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ: Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές
«Δεν είμαι χθεσινός, δεν θα ήμουν απέναντι σας αν δεν έβλεπα ένα τεράστιο κενό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου
Περισσότερο ορατό είναι πλέον το κεντρικό αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, καθώς η χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ αποκάλυψε πολλές από τις επιμέρους στοχεύσεις του.
Επικεντρωμένος στην μετωπική του σύγκρουση με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας έριξε χθες γέφυρες φιλίας με το ΠΑΣΟΚ και πρωτίστως τον κόσμο του, εμφανίστηκε πιο σαφής απέναντι στις πηγές χρηματοδότησης του οικονομικού του προγράμματος, αλλά και του νέου κόμματός του, ενώ έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νέο πολιτικό προσωπικό που τον περιβάλλει, συγχωρώντας τα λάθη, αλλά όχι τις «προσωπικές στρατηγικές».
Με εμφανή τη στροφή του προς το Κέντρο, «αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει καλύτερα σε όλους» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας για την οικονομική του πρόταση και το κόστος της ότι «δεν ήταν κοστολόγηση ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου».
Στο ίδιο μήκος κύματος, «ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε μένα είναι ο κ. Μητσοτάκης» σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ περιέγραψε την κυβέρνηση ως τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Επιχειρώντας, ακόμη, να απαντήσει στο κόστος των δικών του εξαγγελιών, ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε πως «είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7.5 δις στην τετραετία», για να προσθέσει ότι «όλα τα υπόλοιπα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής πολιτικής. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι, το κάνουν επίτηδες», συμπληρώνοντας πως το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να επιτείνει το «κλίμα αναξιοπιστίας» για το πρόσωπό του.
«Ο λόγος της ύπαρξης μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη» επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές χθες, εκτιμώντας πως «οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμια καταστροφή». Και αυτό, γιατί ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ αποκάλυψε πως θα απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών, αφού ξεκαθάρισε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν «είμαστε αντίπαλοι», αλλά «ανταγωνιστές».
Αυτή η ποιοτική μεταβολή αποτυπώνει ευκρινώς τη βούλησή του να απευθυνθεί ευρύτερα στους «δημοκρατικούς πολίτες» και όχι απλά και μόνο σε όσους αυτοπροσδιορίζονται «αριστεροί», αφού δεσμεύτηκε πως θα κάνει το παν, με στόχο «να ηττηθεί εκλογικά και στρατηγικά αυτή η κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές».
Ταυτόχρονα, ο ίδιος αποκάλυψε και τα κίνητρα επανόδου του στην ενεργό πολιτική δράση, αφού «ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο», όπως παρατήρησε, προσθέτοντας ότι «επανήλθα γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική».
Στήνοντας γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός δε δίστασε να «αδειάσει» χθες και τον «διανοούμενο», Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος τέθηκε στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη για τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας πως ο τελευταίος «δεν είναι μέλος της ΕΛ.Α.Σ», αλλά άφησε αιχμές και για ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αφού δεν γνωρίζει, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αν είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά «σηκώνουν ακραία τους τόνους».
Δίνοντας, μάλιστα, πόντους στους συνεργάτες του, «το δικό μου οικονομικό επιτελείο δεν είναι πρόσωπα χθεσινά. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού», ισχυρίστηκε, κρατώντας παράλληλα κλειστές τις πόρτες σε όσους θελήσουν να μεταπηδήσουν ως ενεργοί βουλευτές στην ΕΛ.Α.Σ από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή άλλα κόμματα. Κοινοβουλευτική Ομάδα «θα αποκτήσουμε όταν ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι «δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των ιδιοτήτων ή των προνομίων από την προηγούμενη φάση στην νέα φάση».
Στο πλαίσιο αυτό, τα «ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες» ανέφερε, δίνοντας χρόνο στη σχετική διαδικασία, όταν το «κάλεσμα μας για συστράτευση είναι ανοιχτό για όλους και όλες», όπως σημείωσε.
Σε πιο προσωπικό τόνο και με εμφανή διάθεση αυτοκριτικής για την κυβερνητική του περίοδο, «δεν τα κατάφερα, συμβιβάστηκα υπήρξε μια συμφωνία κατά την άποψη μου επώδυνη, αλλά είχε προοπτική» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «όταν έκανα αυτήν την συμφωνία, πήγα σε κάλπες».
Μάλιστα, «αυτή η ιστορία της τοξικής αντιπαράθεσης θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει» υποστήριξε, ενώ κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις «να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά μας θέματα», ισχυριζόμενος ότι «ο Μπάιντεν μου ζήτησε τη Σούδα να μην την ανανεώνουμε κάθε χρόνο» και ζήτησα ανταλλάγματα.
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας παρατήρησε πως «θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά προκειμένου να δεσμεύσουμε την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διάφορες μας με βάσει το διεθνές δίκαιο στη Χάγη», ενώ «θα επανεξέταζα αυτή τη στρατηγική σχέση όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ ακουλουθεί αυτή τη γενοκτόνα πολιτική», πρόσθεσε.
Ζητώντας «δεύτερη ευκαιρία ευκαιρία για τη χώρα», το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ έχει θέσει ως στόχο την μέγιστη δυνατή σύγκλιση με την ΕΕ όχι μόνο στο δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά και πολιτικά, εκτιμώντας ότι η προηγούμενη γενιά χάθηκε σε συνθήκες «χαώδους απόκλισης» λόγω των δραματικών συνεπειών των μνημονίων.
Υπό αυτήν την έννοια, «συγκυβέρνησα με την τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία» διερωτήθηκε ρητορικά χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού «κυβερνήσαμε με το λουρί στο σβέρκο και με κομμένη την ανάσα, η τρόικα ήταν συγκυβερνήτης μας», όπως είπε.
Η παραπάνω αποστροφή αποτυπώνει και μέρος της εκλογικής στρατηγικής της ΕΛ.Α.Σ να μηδενίσει επικοινωνιακά το δείκτη προσδοκιών των πολιτών από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας χώρο για μια νέα πολιτική πρόταση, αυτή που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
Σε μια τέτοια συνθήκη εντάσσεται, κατά ορισμένους, και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τον προκάτοχό του, Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο ευχήθηκε «καλή επιτυχία», επανέλαβε ότι άβυσσος τους χωρίζει πολιτικά, αλλά σχολίασε ότι «επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα η απόφαση του να ξαναγυρίσει στην ενεργό πολιτική με τη δημιουργία κόμματος», προαναγγέλοντας πως θα τον αντιμετωπίσει «έντονα, σκληρά, μετωπικά, αλλά πολιτικά».
Επικεντρωμένος στην μετωπική του σύγκρουση με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας έριξε χθες γέφυρες φιλίας με το ΠΑΣΟΚ και πρωτίστως τον κόσμο του, εμφανίστηκε πιο σαφής απέναντι στις πηγές χρηματοδότησης του οικονομικού του προγράμματος, αλλά και του νέου κόμματός του, ενώ έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νέο πολιτικό προσωπικό που τον περιβάλλει, συγχωρώντας τα λάθη, αλλά όχι τις «προσωπικές στρατηγικές».
Τα 3 επίπεδαΠροτεραιότητα για τον πρώην Πρωθυπουργό υπήρξε η έμφασή του στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας πως «αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στα πλαίσια της έκθεσης της θεσσαλονίκης», αλλά και περιγράφοντας εμμέσως το ιδεολογικό στίγμα της ΕΛ.Α.Σ, αφού σημασία «δεν έχει αν ένα πρόγραμμα λέγεται αριστερό ή κεντρώο σημασία έχει αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα», όπως είπε.
Με εμφανή τη στροφή του προς το Κέντρο, «αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει καλύτερα σε όλους» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας για την οικονομική του πρόταση και το κόστος της ότι «δεν ήταν κοστολόγηση ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου».
@atsipras Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτό που παράγει πλούτο και τον διανέμει σε όλους Με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι αυτή η ομιλία ήτανε η πιο αριστερή και ουσιαστική και τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στα πλαίσια της ΔΕΘ. Βέβαια, νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρώο. Σημασία τελικά έχει αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. #alexistsipras #elas #ΔΕΘ #δεθ2026 #fyp #fy #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξης Τσίπρας
Στο ίδιο μήκος κύματος, «ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε μένα είναι ο κ. Μητσοτάκης» σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ περιέγραψε την κυβέρνηση ως τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Επιχειρώντας, ακόμη, να απαντήσει στο κόστος των δικών του εξαγγελιών, ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε πως «είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7.5 δις στην τετραετία», για να προσθέσει ότι «όλα τα υπόλοιπα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής πολιτικής. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι, το κάνουν επίτηδες», συμπληρώνοντας πως το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να επιτείνει το «κλίμα αναξιοπιστίας» για το πρόσωπό του.
Χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚΠλην της δριμείας κριτικής στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ προχώρησε χθες ένα βήμα παρακάτω ως προς την αποσαφήνιση των προθέσεών του απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη.
«Ο λόγος της ύπαρξης μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη» επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές χθες, εκτιμώντας πως «οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμια καταστροφή». Και αυτό, γιατί ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ αποκάλυψε πως θα απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών, αφού ξεκαθάρισε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν «είμαστε αντίπαλοι», αλλά «ανταγωνιστές».
Αυτή η ποιοτική μεταβολή αποτυπώνει ευκρινώς τη βούλησή του να απευθυνθεί ευρύτερα στους «δημοκρατικούς πολίτες» και όχι απλά και μόνο σε όσους αυτοπροσδιορίζονται «αριστεροί», αφού δεσμεύτηκε πως θα κάνει το παν, με στόχο «να ηττηθεί εκλογικά και στρατηγικά αυτή η κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές».
Ταυτόχρονα, ο ίδιος αποκάλυψε και τα κίνητρα επανόδου του στην ενεργό πολιτική δράση, αφού «ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο», όπως παρατήρησε, προσθέτοντας ότι «επανήλθα γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική».
Στήνοντας γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός δε δίστασε να «αδειάσει» χθες και τον «διανοούμενο», Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος τέθηκε στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη για τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας πως ο τελευταίος «δεν είναι μέλος της ΕΛ.Α.Σ», αλλά άφησε αιχμές και για ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αφού δεν γνωρίζει, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αν είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά «σηκώνουν ακραία τους τόνους».
Με το βλέμμα στο δεύτερο γύροΣε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας εξέθεσε χθες δημόσια την τακτική του ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, αφού σκοπεύει να απευθυνθεί για συνεργασία στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από μέρους τους, «θα πάμε σε δεύτερες κάλπες».
Φόρος για το 1% του πλούτουΩς προς τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου μέσω της «Πατριωτικής Εισφοράς», ο κ. Τσίπρας περιέγραψε εμμέσως -απαντώντας στο «ΘΕΜΑ»- τη βούλησή του για φορολόγηση των καταθέσεων του 1% των πλουσίων της χώρας, αφού «οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον; Πιστεύω ότι θα την αισθανθούν ή πρέπει να την αισθανθούν. Όχι με όρους φιλανθρωπίας, με όρους μιας νόμιμης, ενός νόμιμου, κανόνα που θα επιβάλει η πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουν. Και πού θα κατευθυνθεί αυτή η διεύρυνση του φορολογικού—του δημοσιονομικού χώρου, αν θα είναι ένα, δύο, τρία δισ. σε ετήσια βάση, δεν το ξέρω», τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Δίνοντας, μάλιστα, πόντους στους συνεργάτες του, «το δικό μου οικονομικό επιτελείο δεν είναι πρόσωπα χθεσινά. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού», ισχυρίστηκε, κρατώντας παράλληλα κλειστές τις πόρτες σε όσους θελήσουν να μεταπηδήσουν ως ενεργοί βουλευτές στην ΕΛ.Α.Σ από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή άλλα κόμματα. Κοινοβουλευτική Ομάδα «θα αποκτήσουμε όταν ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι «δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των ιδιοτήτων ή των προνομίων από την προηγούμενη φάση στην νέα φάση».
Στο πλαίσιο αυτό, τα «ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες» ανέφερε, δίνοντας χρόνο στη σχετική διαδικασία, όταν το «κάλεσμα μας για συστράτευση είναι ανοιχτό για όλους και όλες», όπως σημείωσε.
Καμπάνια του ενός ευρώΑνοίγοντας, ακόμη, τα χαρτιά του για τα οικονομικά της ΕΛ.Α.Σ, ο πρώην Πρωθυπουργός προανήγγειλε δύο κινήσεις: αφενός τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του κόμματος και αφετέρου μια καμπάνια crowdfunding. Απεθυνόμαστε «στον καθένα και στην καθεμιά στους πολίτες που θέλουν να υπάρχει η ΕΛΑΣ και τους ζητάμε ένα ευρω και αυτό το ευρώ θα καταγράφεται καθημερινά και θα φαίνεται στον ιστότοπο της ΕΛΑΣ», όπως εξήγησε.
Σε πιο προσωπικό τόνο και με εμφανή διάθεση αυτοκριτικής για την κυβερνητική του περίοδο, «δεν τα κατάφερα, συμβιβάστηκα υπήρξε μια συμφωνία κατά την άποψη μου επώδυνη, αλλά είχε προοπτική» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «όταν έκανα αυτήν την συμφωνία, πήγα σε κάλπες».
Μάλιστα, «αυτή η ιστορία της τοξικής αντιπαράθεσης θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει» υποστήριξε, ενώ κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις «να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά μας θέματα», ισχυριζόμενος ότι «ο Μπάιντεν μου ζήτησε τη Σούδα να μην την ανανεώνουμε κάθε χρόνο» και ζήτησα ανταλλάγματα.
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας παρατήρησε πως «θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά προκειμένου να δεσμεύσουμε την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διάφορες μας με βάσει το διεθνές δίκαιο στη Χάγη», ενώ «θα επανεξέταζα αυτή τη στρατηγική σχέση όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ ακουλουθεί αυτή τη γενοκτόνα πολιτική», πρόσθεσε.
«Δεν είμαι χθεσινός»Ως το προσωπικό του πολιτικό στίγμα, «δεν είμαι χθεσινός την πολιτική ζωή του τόπου. Έχω κριθεί αυστηρά, αποχώρησα, ηττήθηκα στις προηγούμενες εκλογές και δεν θα ήμουν απέναντι σας αν δεν έβλεπα ένα τεράστιο κενό» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας «αν όχι εντυπωσιακά σίγουρα αισιόδοξα», τα πρώτα δείγματα της ΕΛ.ΑΣ.
Σύγκλιση μετά τη «χαώδη απόκλιση»Στο τέλος της χθεσινής ημέρας, εξάλλου, ζητούμενο για τον πρώην Πρωθυπουργό αποτελεί «η προτεραιοποιγση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας». στοιχείο που σηματοδοτεί την πολιτική ως αριστερή, όπως είπε, με στρατηγικό στόχο τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου μέσα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και την Πατριωτική Εισφορά.
Ζητώντας «δεύτερη ευκαιρία ευκαιρία για τη χώρα», το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ έχει θέσει ως στόχο την μέγιστη δυνατή σύγκλιση με την ΕΕ όχι μόνο στο δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά και πολιτικά, εκτιμώντας ότι η προηγούμενη γενιά χάθηκε σε συνθήκες «χαώδους απόκλισης» λόγω των δραματικών συνεπειών των μνημονίων.
Υπό αυτήν την έννοια, «συγκυβέρνησα με την τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία» διερωτήθηκε ρητορικά χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού «κυβερνήσαμε με το λουρί στο σβέρκο και με κομμένη την ανάσα, η τρόικα ήταν συγκυβερνήτης μας», όπως είπε.
Στρατηγική κορεσμούΥπό αυτό το πρίσμα,«εγώ ζητάω μια ευκαιρία να δείξω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για να πάει η χώρα καλύτερα» υπιστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, διασαφηνίζοντας ότι η πολιτική πρότασή του «δεν αφορά μόνο τους αριστερούς και τις αριστερές, αφορά τους δημοκρατικούς πολίτες», όταν «η επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη δεν θα φέρει τίποτα καινούριο», όπως ισχυρίστηκε.
Η παραπάνω αποστροφή αποτυπώνει και μέρος της εκλογικής στρατηγικής της ΕΛ.Α.Σ να μηδενίσει επικοινωνιακά το δείκτη προσδοκιών των πολιτών από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας χώρο για μια νέα πολιτική πρόταση, αυτή που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
Σε μια τέτοια συνθήκη εντάσσεται, κατά ορισμένους, και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τον προκάτοχό του, Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο ευχήθηκε «καλή επιτυχία», επανέλαβε ότι άβυσσος τους χωρίζει πολιτικά, αλλά σχολίασε ότι «επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα η απόφαση του να ξαναγυρίσει στην ενεργό πολιτική με τη δημιουργία κόμματος», προαναγγέλοντας πως θα τον αντιμετωπίσει «έντονα, σκληρά, μετωπικά, αλλά πολιτικά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα