Ανθρωποκυνηγητό μιάμισης ώρας για ληστείες στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Καταδίωξη Αστυνομία Ληστεία

Ανθρωποκυνηγητό μιάμισης ώρας για ληστείες στην Πάτρα

Στα χέρια της Αστυνομίας πρόσφατα αποφυλακισθείς

Ανθρωποκυνηγητό μιάμισης ώρας για ληστείες στην Πάτρα
Στο στόχαστρο της Αστυνομίας βρέθηκε διπλό νυχτερινό χτύπημα στην Πάτρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, το οποίο οδήγησε σε καταδίωξη μιάμισης ώρας και στη σύλληψη ενός εκ των δραστών.

Ειδικότερα, η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από δύο αλλεπάλληλα περιστατικά. Αρχικά, στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λευκωσίας, δύο άνδρες επιτέθηκαν με χρήση βίας σε γυναίκα, την έριξαν στο έδαφος και της απέσπασαν την τσάντα, η οποία περιείχε 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 02:45 π.μ., σημειώθηκε νέο περιστατικό σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr αμέσως μετά την ειδοποίηση του κέντρου της Άμεσης Δράσης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό. Μετά από καταδίωξη μιάμισης ώρας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν δράστη κοντά στον νέο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει τα αφαιρεθέντα χρήματα. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης