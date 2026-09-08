«Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία»: Το νέο βιβλίο του Αντώνη Πρέκα

Ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, η Μελίνα, ο Μάνος, ο Βέγγος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη, ο Μπάρκουλης και πολλοί ακόμη επιστρέφουν ως άνθρωποι πέρα από τον μύθο τους και τα στερεότυπα