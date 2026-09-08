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«Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία»: Το νέο βιβλίο του Αντώνη Πρέκα
«Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία»: Το νέο βιβλίο του Αντώνη Πρέκα
Ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, η Μελίνα, ο Μάνος, ο Βέγγος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη, ο Μπάρκουλης και πολλοί ακόμη επιστρέφουν ως άνθρωποι πέρα από τον μύθο τους και τα στερεότυπα
Σημαντικές προσωπικότητες της λογοτεχνίας, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής «παρελαύνουν» στις σελίδες του νέο βιβλίου του Αντώνη Πρέκα, με τίτλο «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «HISTORICAL QUEST» στα βιβλιοπωλεία, το e-shop και στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως.
Γράφει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο:
«Σαράντα (συν μία) στιγμές. Σαράντα (συν μία) ιστορίες. Σαράντα (συν μία) διαδρομές στον χρόνο.
Κάθε φωτογραφία γίνεται η αφετηρία για χίλιες λέξεις. Ακριβώς χίλιες. Όσες, λένε, αξίζει μία.
Σαράντα (συν μία) αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους και φωτίζουν όσα μένουν έξω από το κάδρο: τα πριν και τα μετά. Τη δημιουργία και τη φθορά, την προδοσία και τη μοίρα, το κέρδος και την απώλεια, τα όχι και τα ναι. Τις μικρές και τις μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν ζωές. Όσα αναλαμβάνει η μνήμη. Και η μνήμη δεν είναι αλάθητη. Είναι ανθρώπινη.
Μακριά από εύκολες κρίσεις και βεβαιότητες, οι αφηγήσεις αυτές δεν υιοθετούν την έννοια της «σωστής πλευράς» της Ιστορίας. Αναζητούν τις μεταβλητές που υφαίνουν την ιστορία της εκάστοτε Ύπαρξης.
Ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, η Μελίνα και ο Μάνος, ο Βέγγος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη και ο Μπάρκουλης, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Αυλωνίτης, η Σαπφώ Νοταρά και πολλοί ακόμη επιστρέφουν εδώ, όχι ως πρόσωπα της συλλογικής μας μνήμης, ούτε ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Επιστρέφουν ως άνθρωποι, πέρα από τον μύθο τους και τα στερεότυπα.
Οι σαράντα «συ-στάσεις» του παρόντος βιβλίου δεν διεκδικούν την τελευταία λέξη για κανέναν. Προσκαλούν τον αναγνώστη να κοιτάξει ξανά αυτά τα γνώριμα πρόσωπα. Να αμφισβητήσει αξιώματα και να ανακαλύψει πως πίσω από κάθε στιγμιότυπο ίσως υπάρχει μία ζωή που συνεχίζει να συνομιλεί με τη δική μας.
Γιατί μια φωτογραφία μπορεί να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν μπορεί να φυλακίσει τον χρόνο. Είναι ένα ίχνος, μια σιωπηλή μαρτυρία που τον κρατά αέναο.
Γράφει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο:
«Σαράντα (συν μία) στιγμές. Σαράντα (συν μία) ιστορίες. Σαράντα (συν μία) διαδρομές στον χρόνο.
Κάθε φωτογραφία γίνεται η αφετηρία για χίλιες λέξεις. Ακριβώς χίλιες. Όσες, λένε, αξίζει μία.
Σαράντα (συν μία) αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους και φωτίζουν όσα μένουν έξω από το κάδρο: τα πριν και τα μετά. Τη δημιουργία και τη φθορά, την προδοσία και τη μοίρα, το κέρδος και την απώλεια, τα όχι και τα ναι. Τις μικρές και τις μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν ζωές. Όσα αναλαμβάνει η μνήμη. Και η μνήμη δεν είναι αλάθητη. Είναι ανθρώπινη.
Μακριά από εύκολες κρίσεις και βεβαιότητες, οι αφηγήσεις αυτές δεν υιοθετούν την έννοια της «σωστής πλευράς» της Ιστορίας. Αναζητούν τις μεταβλητές που υφαίνουν την ιστορία της εκάστοτε Ύπαρξης.
Ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, η Μελίνα και ο Μάνος, ο Βέγγος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη και ο Μπάρκουλης, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Αυλωνίτης, η Σαπφώ Νοταρά και πολλοί ακόμη επιστρέφουν εδώ, όχι ως πρόσωπα της συλλογικής μας μνήμης, ούτε ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Επιστρέφουν ως άνθρωποι, πέρα από τον μύθο τους και τα στερεότυπα.
Οι σαράντα «συ-στάσεις» του παρόντος βιβλίου δεν διεκδικούν την τελευταία λέξη για κανέναν. Προσκαλούν τον αναγνώστη να κοιτάξει ξανά αυτά τα γνώριμα πρόσωπα. Να αμφισβητήσει αξιώματα και να ανακαλύψει πως πίσω από κάθε στιγμιότυπο ίσως υπάρχει μία ζωή που συνεχίζει να συνομιλεί με τη δική μας.
Γιατί μια φωτογραφία μπορεί να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν μπορεί να φυλακίσει τον χρόνο. Είναι ένα ίχνος, μια σιωπηλή μαρτυρία που τον κρατά αέναο.
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