Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Το κουνούπι-τίγρης έφτασε και στο Λονδίνο και άρχισε να αναπαράγεται
Το κουνούπι-τίγρης έφτασε και στο Λονδίνο και άρχισε να αναπαράγεται
Οι βρετανικές Αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός γιατί δεν έχουν καταγραφεί μολύνσεις σε ανθρώπους
Ένα είδος-εισβολέας που μπορεί να μεταδίδει τροπικές ασθένειες εντοπίστηκε να αναπαράγεται σε κατοικίες στο ανατολικό Λονδίνο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε περισσότερα παρόμοια δείγματα.
Πρόκειται για το γνωστό και στα μέρη μας κουνούπι-τίγρης που πρώτη φορά εντοπίστηκε να αναπαράγεται στη Βρετανία, αν και είναι η τέταρτη φορά που έχει ανιχνευθεί στη χώρα.
Τα κουνούπια του είδους Aedes aegypti συνήθως απαντώνται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Μπορούν να μεταδώσουν τον ιό του δάγκειου πυρετού, του τσικουνγκούνια και του Ζίκα σε χώρες όπου κυκλοφορούν αυτές οι λοιμώξεις, επισημαίνει ο Guardian.
Αν και καμία από αυτές τις ασθένειες δεν είναι θανατηφόρα, μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές, με τον ιό Ζίκα να συνδέεται με σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτή.
Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου επισήμανε πάντως ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κουνούπια στο ανατολικό Λονδίνο έχουν προκαλέσει μολύνσεις σε ανθρώπους.
Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι το είδος θα μπορούσε να έχει εισέλθει στη Βρετανία μέσω οχημάτων, αποσκευών και εισαγόμενων φυτών όπου τα έντομα, αν βρουν κατάλληλο κλίμα, θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
Παρά το ότι αναπαράγεται, το είδος δεν έχει εγκατασταθεί στη Βρετανία ενώ δεν θα μπορούσε να επιβιώσει για πολύ στη χώρα, το οποίο είναι πολύ κρύο για την επιβίωση.
Πρόκειται για το γνωστό και στα μέρη μας κουνούπι-τίγρης που πρώτη φορά εντοπίστηκε να αναπαράγεται στη Βρετανία, αν και είναι η τέταρτη φορά που έχει ανιχνευθεί στη χώρα.
Τα κουνούπια του είδους Aedes aegypti συνήθως απαντώνται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Μπορούν να μεταδώσουν τον ιό του δάγκειου πυρετού, του τσικουνγκούνια και του Ζίκα σε χώρες όπου κυκλοφορούν αυτές οι λοιμώξεις, επισημαίνει ο Guardian.
Αν και καμία από αυτές τις ασθένειες δεν είναι θανατηφόρα, μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές, με τον ιό Ζίκα να συνδέεται με σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτή.
Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου επισήμανε πάντως ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κουνούπια στο ανατολικό Λονδίνο έχουν προκαλέσει μολύνσεις σε ανθρώπους.
Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι το είδος θα μπορούσε να έχει εισέλθει στη Βρετανία μέσω οχημάτων, αποσκευών και εισαγόμενων φυτών όπου τα έντομα, αν βρουν κατάλληλο κλίμα, θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
Παρά το ότι αναπαράγεται, το είδος δεν έχει εγκατασταθεί στη Βρετανία ενώ δεν θα μπορούσε να επιβιώσει για πολύ στη χώρα, το οποίο είναι πολύ κρύο για την επιβίωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα