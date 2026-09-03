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Στην Κοπεγχάγη ο Πλεύρης για τη σύνοδο του «Core Group» με αντικείμενο τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες
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Θάνος Πλεύρης Μετανάστευση

Στην Κοπεγχάγη ο Πλεύρης για τη σύνοδο του «Core Group» με αντικείμενο τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες

Στο συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία

Στην Κοπεγχάγη ο Πλεύρης για τη σύνοδο του «Core Group» με αντικείμενο τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες
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Στην Κοπεγχάγη μεταβαίνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στην συνάντηση των συναρμόδιων Υπουργών του «Core Group» πέντε ευρωπαϊκών κρατών.

Στο συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι κοινές ευρωπαϊκές δράσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με κύριο άξονα την επιχειρησιακή εξειδίκευση και το μοντέλο λειτουργίας των Κέντρων Επιστροφής (Return Hubs) σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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