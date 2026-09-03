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Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 εναέρια, δείτε βίντεο
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ξάνθη

Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 εναέρια, δείτε βίντεο

Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα

Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε στις 14:20 το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ξάνθης, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.





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