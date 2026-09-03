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Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 εναέρια, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε στις 14:20 το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ξάνθης, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ξάνθης, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.
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Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
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