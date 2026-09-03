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Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στο Περιστέρι
Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στο Περιστέρι
Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές
Δύο άτομα, ηλικίας 61 και 50 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου για διακίνηση ναρκωτικών.
Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), μέσω των οποίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πιστοποιήθηκε η δράση της 61χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, η 61χρονη εντοπίστηκε σε περιοχή του Ιλίου τη στιγμή που φέρεται να είχε μόλις προμηθεύσει τον 50χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατά τον έλεγχο ο 50χρονος φέρεται να απέρριψε την ποσότητα των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του.
Παράλληλα, κατά τη σωματική έρευνα στην 61χρονη εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν κατάλληλα διαμοιρασμένη για άμεση διακίνηση.
Συνολικά, από την κατοχή των δύο συλληφθέντων και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 61χρονης, κατασχέθηκαν:
102,8 γραμμάρια κοκαΐνης
190 ευρώ
2 κινητά τηλέφωνα
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), μέσω των οποίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πιστοποιήθηκε η δράση της 61χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, η 61χρονη εντοπίστηκε σε περιοχή του Ιλίου τη στιγμή που φέρεται να είχε μόλις προμηθεύσει τον 50χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατά τον έλεγχο ο 50χρονος φέρεται να απέρριψε την ποσότητα των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του.
Παράλληλα, κατά τη σωματική έρευνα στην 61χρονη εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν κατάλληλα διαμοιρασμένη για άμεση διακίνηση.
Συνολικά, από την κατοχή των δύο συλληφθέντων και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 61χρονης, κατασχέθηκαν:
102,8 γραμμάρια κοκαΐνης
190 ευρώ
2 κινητά τηλέφωνα
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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