ΠΑΣΟΚ: Aπό τον βατήρα της 3ης Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, στη ΔΕΘ και τις επιθέσεις σε κυβέρνηση και Τσίπρα

Τη συνθήκη της δυναμικής επανεκκίνησης προς τις εκλογές από την Κρήτη αναζητεί τοφιλοδοξώντας ότι η αποψινή γιορτή τηςστην πλατείατουθα αποτελέσει τον κατάλληλο βατήρα για την ανάδειξη του εναλλακτικού κυβερνητικού σχεδίου στη συνέχεια από τηΟι διοργανωτές τη εκδήλωσης, όπου θα μιλήσει οαναμένουν μαζική προσέλευση οπαδών και από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης και παλμό που να «σπάει» την εικόνα του πανελλαδικού δημοσκοπικού ποσοστού που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Ηγεσία και στελέχη αναχώρησαν από το χθεσινοβραδινό δείπνο στο Ψυχρό Λασιθίου με την αίσθηση ότι ως ομάδα μπορούν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα,, παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσει ευρύτερα κοινά στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, στην Αττική. Στην Κρήτη και στα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να διατηρήσει σημαντικές δυνάμεις, αν και τότε είδε τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει «απόβαση» στα εκλογικά κοινά του.Από νωρίς σήμερα το πρωί, τα στελέχη τουκαι οι βουλευτές μαζί με τον κ. Ανδρουλάκη έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν περιοδεία στην πόλη του Ηρακλείου, καλώντας τους πολίτες το βράδυ στην επετειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη, της ιδρυτικής ημέρα του ΠΑΣΟΚ. Η επιχείρηση συσπείρωσης δυνάμεων θα συνεχιστεί στον Βορρά, με αφορμή τη ΔΕΘ,να κάνουν περιοδείες στους γύρω νομούς και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο αρχηγός του κόμματος θα παρουσιάσει στις 12 Σεπτεμβρίου τις προγραμματικές θέσεις και μία ημέρα αργότερα θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το «μοντέλο διακυβέρνησης» και την «επόμενη μέρα».Απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη είναι να προχωρήσει από την επομένη της ΔΕΘ στην κατάθεση μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών, ευελπιστώντας ότι έτσι θα στείλει το μήνυμα στους πολίτες ότι το σχέδιο είναι αξιόπιστο και οι προτάσεις κοστολογημένες. Κι ότι σε αντίθεση με την ΕΛΑΣ του κ Τσίπρα έχει ικανά και αξιόπιστα στελέχη να υπηρετήσουν το σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης, ξεκινώντας από τώρα τη μάχη στη βουλή. Οι σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση, ενώ στην πορεία προθα κληθούν να δώσουν τη μάχη και εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας, συμμετέχοντας στην «εκστρατεία» στα μεγάλα αστικά κέντρα,Όσον αφορά στην αναμέτρηση με την ΕΛΑΣ, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι να πλήξει την εικόνα της χαρακτηρίζοντας σε κάθε ευκαιρία τον πρώην πρωθυπουργό «αναξιόπιστο πολιτικό». «Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον. Οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία»:, ήταν ο «πρόλογος» της πρώτης δήλωσης του ΠΑΣΟΚ με την οποία σχολίασε με ιδιαίτερα δηκτικές αναφορές τις προγραμματικές ανακοινώσεις χθες το βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα.Η επίθεση στο «πλάνο» Τσίπρα ξεκινά από την περιγραφή του κυβερνητικού παρελθόντος, με την «υπενθύμιση» από το ΠΑΣΟΚ ότι: «Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων. Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές».Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι έσπευσε να μιλήσει στηπριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, «μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο» κι ότι έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ «στο οποίο επιτίθεται με μανία». «Αντέγραψε πλήρως την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης. Το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε» αναφέρουν και στρέφουν τα βέλη τους και προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.«Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. 12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», λένε χαρακτηριστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.