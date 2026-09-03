Το ΑΙ βίντεο του Γερουλάνου με την «πράσινη» Κρήτη για την 3η Σεπτεμβρίου: Η φωτογραφία από το '80 που τον ενέπνευσε

«Η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος» γράφει ο Παύλος Γερουλάνος





Αφορμή για το βίντεο, όπως γράφει στην ανάρτησή του στα social media, αποτέλεσε μια φωτογραφία από τη δεκαετία του '80 στην οποία «άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια









Το βίντεο του Παύλου Γερουλάνου





Η φωτογραφία που αποτέλεσε έμπνευση για το βίντεο Κλείσιμο



Η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά.

Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο.



Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επέλεξε να γιορτάζει τη σημερινή επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος Αφορμή για το βίντεο, όπως γράφει στην ανάρτησή του στα social media, αποτέλεσε μια φωτογραφία από τη δεκαετία του '80 στην οποία «άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη , βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο».«Η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του» γράφει ο Παύλος Γερουλάνος δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία.Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά.Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο.

Δεν ξέρω ποιοι ήταν, πότε ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς το έκαναν.



Γνωρίζω μόνο ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος.



Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του.



Φαντάστηκα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φτιάξαμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλο το λαό της Κρήτης.



Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη.



Ευχαριστούμε Κρήτη!

Χρόνια μας πολλά.