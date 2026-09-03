Χρηματιστήριο: Δυναμικό rebound λόγω αποκλιμάκωσης των αποδόσεων στα ομόλογα - Κέρδη 1,62% για τον Γενικό Δείκτη

Ράλι για τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και τις τράπεζες, ξεχώρισαν Lamda και Jumbo - Ανάσα στην αγορά από την αποκλιμάκωση στο μέτωπο των ομολόγων, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και την επερχόμενη αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές