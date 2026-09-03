Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση

Κυρανάκης: Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του





«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση» σημειώνει ο κ. Κυρανάκης στην ανάρτησή του υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για ολοκληρώση του έργου μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2026.







Καλεί, δε, όλους να διαπιστώσουν «τις δικλείδες ασφαλείας του νέου συστήματος railway.gov.gr που κάθε πολίτης μπορεί να δει στο κινητό του και το οποίο εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε παραβίαση κανόνα κυκλοφορίας».



«Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η Ελληνική κοινωνία να εμπιστευθεί ξανά τον Σιδηρόδρομο. Προχωράμε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ







Όλη η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη Μια υπόσχεση που έγινε πράξη.

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Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση.



Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Μεταφορών, υπέγραψα χωρίς καθυστέρηση τα έργα αποκατάστασης και από εκείνη τη μέρα το επίμονο και πιεστικό ερώτημα όλων ήταν “ναι, αλλά πότε θα τελειώσουν;”.



Εργαστήκαμε μέρα και νύχτα για να πετύχουμε το πιο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχει υπογραφεί ποτέ στην ιστορία των σιδηροδρομικών έργων. Δεν φοβήθηκα να δεσμευθώ δημόσια,

Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το απόγευμα της Τετάρτης το δρομολόγιο InterCity στο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης «Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση» σημειώνει ο κ. Κυρανάκης στην ανάρτησή του υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για ολοκληρώση του έργου μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2026.«Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση. Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο» προσθέτει ο κ. Κυρανάκης.Καλεί, δε, όλους να διαπιστώσουν «τις δικλείδες ασφαλείας του νέου συστήματος railway.gov.gr που κάθε πολίτης μπορεί να δει στο κινητό του και το οποίο εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε παραβίαση κανόνα κυκλοφορίας».«Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η Ελληνική κοινωνία να εμπιστευθεί ξανά τον Σιδηρόδρομο. Προχωράμε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔΜια υπόσχεση που έγινε πράξη.Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2026, παραδόθηκαν πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα για τα έργα του Σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία και το απογευματινό δρομολόγιο InterCity στο Αθήνα - Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με τους μηχανοδηγούς που το επιβεβαιώνουν.Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση.Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Μεταφορών, υπέγραψα χωρίς καθυστέρηση τα έργα αποκατάστασης και από εκείνη τη μέρα το επίμονο και πιεστικό ερώτημα όλων ήταν “ναι, αλλά πότε θα τελειώσουν;”.Εργαστήκαμε μέρα και νύχτα για να πετύχουμε το πιο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχει υπογραφεί ποτέ στην ιστορία των σιδηροδρομικών έργων. Δεν φοβήθηκα να δεσμευθώ δημόσια,

ξανά και ξανά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος στο τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Έβλεπα αμφισβήτηση και καχυποψία κάθε φορά που το ανακοίνωνα. Ήξερα καλά ότι η εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο δεν πρόκειται να επανέλθει αν ήμασταν ασυνεπείς ως κράτος για ακόμη μια φορά, ειδικά σε έναν τομέα που έχει πληγώσει τόσο πολύ την Ελληνική κοινωνία.



Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση.



Όμως είχα δώσει μια υπόσχεση στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη και αγωνίστηκα μέρα και νύχτα για να την τηρήσω. Ξέρω ότι δεν φέρνει πίσω τους αγαπημένους τους. Ξέρω ότι τίποτα δεν απαλύνει τον πόνο. Με όσους μιλήσαμε όλους αυτούς τους μήνες χωρίς καμία δημοσιότητα, γνωρίζουν τι έχω κάνει και αυτό μου αρκεί.



Έχοντας φύγει πλέον από το Υπουργείο Μεταφορών, μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο.



Μην πιστέψετε εμένα, πιστέψτε στα μάτια σας βλέποντας τις δικλείδες ασφαλείας του νέου συστήματος railway.gov.gr που κάθε πολίτης μπορεί να δει στο κινητό του και το οποίο εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε παραβίαση κανόνα κυκλοφορίας.



Με αυτά τα συστήματα, τα τρένα είναι πολύ πιο ασφαλή.

Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με την άμεση πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS, το οποίο είναι πλέον πλήρως εγκατεστημένο. Δεν πρέπει η γραφειοκρατία να καθυστερήσει την ενεργοποίηση.



Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου Χρήστο Σταϊκούρα, Χρίστο Δήμα, Νίκο Ταχιάο και Γιώργο Κώτσηρα διότι τα καταφέραμε όλοι μαζί σε αυτή τη σκυταλοδρομία, καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς Στέλιο Σακαρέτσιο και Δημήτρη Αναγνώπουλο, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του νέου ΟΣΕ, Χρήστο Παληό, διότι όλοι τους δούλεψαν ασταμάτητα για να πετύχουμε αυτό το στόχο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους στα εργοτάξια της METKA και της ALSTOM τους οποίους επισκέφθηκα πολλές φορές και ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι για την κρισιμότητα του έργου που εκτελούσαν.



Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η Ελληνική κοινωνία να εμπιστευθεί ξανά τον Σιδηρόδρομο.

Προχωράμε.

03.09.2026, 09:45