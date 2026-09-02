Αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: Υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα €7,39 δισ. στην τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους
Αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: Υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα €7,39 δισ. στην τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους
Από την ΕΛΑΣ ισχυρίζονται ότι δεν θα δοθεί καμία υπόσχεση αν δεν υπάρξει ορατός διάδρομος κοστολόγησης, ούτε θα εγκριθεί κάποια δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα
Στις οκτώ απόψε το βράδυ ανοίγει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας «μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας» με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματός του την περασμένη Άνοιξη, στο Θησείο.
Έχοντας επιλέξει ως κεντρικό σύνθημα της πολιτικής επανόδου του το «παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα», ο κ. Τσίπρας θα εστιάσει σε αυτό το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που αναμένεται να εξαγγείλει στην Θεσσαλονίκη, στα συμφραζόμενα της 90ης ΔΕΘ. Στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛ.Α.Σ περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στον αντίποδα, όπως μετέδωσε το protothema.gr, ο πρώην πρωθυπουργός ανηφορίζει αύριο για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη, ποντάροντας στη δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά και στη σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους. Υπό αυτό το πρίσμα, καμία μόνιμη παροχή δεν θα εγκριθεί χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, ξορκίζοντας το πολυδάπανο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
Επιπλέον, το γεγονός ότι στο Σχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση φανερώνει ότι ακόμη και η Πατριωτική Εισφορά που είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο, δεν υπολογίζεται στο διαθέσιμο χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει, όπως εξηγούν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.
Κατόπιν αυτών, από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούσαν ότι το σχέδιο κλείνει. Και αφήνει και αποθεματικό, χωρίς να περιλαμβάνει τη Πατριωτική Εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, όπως υπογράμμισαν. Πρόκειται, δηλαδή, για την ίδια φιλοσοφία και σε ότι αφορά τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλισης. Και όλα αυτά, χωρίς να συμπεριληφθούν τα νέα αλλά ακόμη μη προσδιορισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα safe.
Έχοντας επιλέξει ως κεντρικό σύνθημα της πολιτικής επανόδου του το «παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα», ο κ. Τσίπρας θα εστιάσει σε αυτό το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που αναμένεται να εξαγγείλει στην Θεσσαλονίκη, στα συμφραζόμενα της 90ης ΔΕΘ. Στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛ.Α.Σ περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Μέτρα 7,39 δισ.Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού κάνουν λόγο για πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Ταυτόχρονα, η Αμαλίας ξεκαθάρισε πως δεν θα δοθεί καμία υπόσχεση, αν δεν υπάρξει ορατός διάδρομος κοστολόγησης, ούτε θα εγκριθεί κάποια δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.
Στον αντίποδα, όπως μετέδωσε το protothema.gr, ο πρώην πρωθυπουργός ανηφορίζει αύριο για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη, ποντάροντας στη δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά και στη σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους. Υπό αυτό το πρίσμα, καμία μόνιμη παροχή δεν θα εγκριθεί χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, ξορκίζοντας το πολυδάπανο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
Σχέδιο της επόμενης δεκαετίαςΆλλωστε, αυτό συνιστά ένα μόνο αντιπροσωπευτικό μέρος από το συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, που θα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη στην σημερινή ομιλία του, στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Εξορθολογισμός φορολογικών βαρώνΕιδικότερα, σημαντικοί πυλώνες του Σχεδίου για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της Δίκαιης ανάπτυξης που προτείνει, θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως τονίζεται. Στην κατεύθυνση αυτή, η δικαιότερη κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς.
Επιπλέον, το γεγονός ότι στο Σχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση φανερώνει ότι ακόμη και η Πατριωτική Εισφορά που είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο, δεν υπολογίζεται στο διαθέσιμο χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει, όπως εξηγούν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.
«Ξέρουμε τι υποσχόμαστε»Γιατί η πολιτική διαφορά της ΕΛΑΣ, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του οικονομικού επιτελείου, «δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα. Είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται. Άρα αύριο θα ακούσετε μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα», συμπλήρωναν. Στην ίδια δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται:
- -επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου.
- -θεσμικές αλλαγές με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση,
- -όπως και κατηγορηματικές θέσεις, αφού “καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση. Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα”, όπως αναφέρουν.
Η «ακτινογραφία» της πρότασης Τσίπρα
- Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ που θα παρουσιάσει απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνει :
- - Για την τετραετία 2027 έως 2030, μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια.
- - Μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια.
- - Καθαρή δαπάνη 5,47 δισ.
- - Και διαθέσιμος χώρος 5,60 δισ.
Κατόπιν αυτών, από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούσαν ότι το σχέδιο κλείνει. Και αφήνει και αποθεματικό, χωρίς να περιλαμβάνει τη Πατριωτική Εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, όπως υπογράμμισαν. Πρόκειται, δηλαδή, για την ίδια φιλοσοφία και σε ότι αφορά τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλισης. Και όλα αυτά, χωρίς να συμπεριληφθούν τα νέα αλλά ακόμη μη προσδιορισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα safe.
- Ως προς τον «κανόνα» του Σχεδίου Τσίπρα, αυτός μοιάζει μάλλον απλός, αφού συμπυκνώνεται στα εξής:
- - Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.
- - Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο.
Παρά την αντικειμενική γλώσσα των αριθμών, από την ΕΛ.Α.Σ, ωστόσο, επισημαίνουν με νόημα πως Δημοσιονομική αξιοπιστία βέβαια, δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία. Είναι προοδευτική υποχρέωση, γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους. Αντίθετα, λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει.
Χωρίς προσκλήσειςΗ επικέντρωση, πάντως, στις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, τις οποίες θα παρουσιάσει ο ίδιος αναλυτικά σήμερα το βράδυ υπήρξε και μία από τις αιτίες που οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην αποστείλουν προσκλήσεις για την εκδήλωση σε πολιτικά πρόσωπα, ούτε καν ευρύτερες προσωπικότητες του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς στη Βόρεια Ελλάδα.
Αντίθετα, προσκλήσεις εστάλησαν μόνο προς τους θεσμικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όπως σε πρόσωπα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε παράγοντες από τα επιμελητήρια, αλλά και σε μέλη μαζικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην πράξη, επίσης, ακάλεστοι, αλλά... παρόντες αναμένεται να είναι στην σημερινή εκδήλωση και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιάννης Σαρακιώτης και Κώστας Ζαχαριάδης, χωρίς αυτό να σηματοδοτεί οποιασδήποτε προκράτηση θέσης στην ΕΛ.Α.Σ, όπως έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας.
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