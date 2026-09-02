Αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: Υπόσχεται κοστολογημένα  μέτρα €7,39 δισ. στην τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους

Ως προς τον «κανόνα» του Σχεδίου Τσίπρα, αυτός μοιάζει μάλλον απλός, αφού συμπυκνώνεται στα εξής:

- Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.

- Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο.

Χωρίς προσκλήσεις

Παρά την αντικειμενική γλώσσα των αριθμών, από την ΕΛ.Α.Σ, ωστόσο, επισημαίνουν με νόημα πως Δημοσιονομική αξιοπιστία βέβαια, δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία. Είναι προοδευτική υποχρέωση, γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους. Αντίθετα, λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει.Η επικέντρωση, πάντως, στις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, τις οποίες θα παρουσιάσει ο ίδιος αναλυτικά σήμερα το βράδυ υπήρξε και μία από τις αιτίες που οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην αποστείλουν προσκλήσεις για την εκδήλωση σε πολιτικά πρόσωπα, ούτε καν ευρύτερες προσωπικότητες του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς στη Βόρεια Ελλάδα.Αντίθετα, προσκλήσεις εστάλησαν μόνο προς τους θεσμικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όπως σε πρόσωπα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε παράγοντες από τα επιμελητήρια, αλλά και σε μέλη μαζικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην πράξη, επίσης, ακάλεστοι, αλλά... παρόντες αναμένεται να είναι στην σημερινή εκδήλωση και οι ανεξάρτητοι βουλευτέςκαι, χωρίς αυτό να σηματοδοτεί οποιασδήποτε προκράτηση θέσης στην ΕΛ.Α.Σ, όπως έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας.