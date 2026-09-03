Πέτρος Κόκκαλης: Να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο για να φορολογηθεί το πλουσιότερο 1%

«Για να φορολογείς πρέπει να γνωρίζεις τι περιουσία υπάρχει» - Τι είπε για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ανάγκη σύγκλισης με την Ευρώπη