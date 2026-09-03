Πού στοχεύει και πού επενδύει το πακέτο Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη: Οι υπολογισμοί, τα ειδικά κοινά και οι παρουσίες

Η μεθοδολογία

Δώρα στην μεσαία τάξη

- κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

- κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αλλά και

- μείωση της προκαταβολης φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

Η κοινωνική γείωση

Οι «σύντροφοι»

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«Κόντρα κορυφής» για το πακέτο

Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος από τον Πρόεδρό του, Αλέξη Τσίπρα, ενώπιον περίπου 2.000 φίλων, μελών και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, στη Θεσσαλονίκη.Αποφεύγοντας επί τούτου, κατά τους επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ, γαλαντόμες παροχές, αλλά κινούμενος τεχνοκρατικά στην οδό ενός «λελογισμένου πακέτου» μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Τσίπρας έδειξε -κατά τους συνεργάτες του- πως «υπάρχει άλλος τρόπος» για την αλλαγή πολιτικής και άρα τη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας, πέραν αυτού της κυβέρνησης της ΝΔ.Ως προς τη φιλοσοφία των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα με κόστος περίπου 7,39 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ ήταν αρχικά η ανίχνευση των πραγματικών αναγκών και της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, στη συνέχεια ο εντοπισμός των διαθέσιμων πόρων και βέβαια η δημιουργία νέων πόρων μαζί με τις οδούς εισροής τους στα κρατικά ταμεία, όπως μέσα από το «περιουσιολόγιο» και την «πατριωτική εισφορά». Η τελευταία περιγράφεται ως εισφορά της τάξης του 1% για τα πολύ ψηλά εισοδήματα, ώστε αυτά με τη σειρά τους να διατεθούν για τις αυξήσεις των αμοιβών δασκάλων και γιατρών.Η προσέγγιση αυτή, που ακολουθεί μια πιο πραγματιστική οπτική από τον πρώην πρωθυπουργό σε σχέση με το παρελθόν, δεν παύει να στοχεύει και σε ειδικά κοινά, όπως στην τρίτη ηλικία, τους μισθούς των λειτουργών του κοινωνικού κράτους και πρωτίστως στην μεσαία τάξη. Επιχειρώντας να επουλώσει πληγές του παρελθόντος ως προς τη σχέση του με τα μεσαία εκλογικά κοινά, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε ακόμη:Για την ΕΛ.Α.Σ, εξάλλου, η χθεσινή παρουσίαση αποσκοπούσε στην ενίσχυση των βαθμών αξιοπιστίας, αλλά και της κοινωνικής γείωσης του νέου κομματικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, σε μια στιγμή που η Αμαλίας έδειχνε να ενδιαφέρεται περισσότερο για «την μάχη των θέσεων και των προτάσεων και όχι της ημερομηνίας». Στοιχείο που επισήμανε και η Κυβέλη Μάρδα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και ως το πρόσωπο που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα, πριν ανέβει στο βήμα, για την ομιλία του.Δεν στόχευαν, δηλαδή, σε τυχόν ενθουσιασμό, αλλά στη δύναμη της πειθούς, προκειμένου να αφήσουν στη λήθη το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», όπως εξηγούσαν πολλά από τα στελέχη του κόμματος.Παρά την καινούρια αφετηρία, ωστόσο, προσωπική και πολιτική, που σηματοδότησε η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, η ταυτόχρονη παρουσία στελεχών της ΕΛ.Α.Σ και πρώην «συντρόφων» τους - στην πλειοψηφία ανεξάρτητων βουλευτών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ - στο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη πυροδότησε εσωτερικές αντιδράσεις. Και αυτό, γιατί δεν είναι λίγοι, όσοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των: Βασίλη Κόκκαλη, Συμεών Κεδίκογλου, Γιάννη Σαρακιώτη, Γιώργου Καραμέρου, Κατερίνας Νοτοπούλου, Κώστα Ζαχαριάδη, Φερχάρτ Οζγκιούρ, Μίλτου Ζαμπάρα, Καλλιόπης Βέττα και Παναγιώτη Κουρουμπλή και να βρεθούν χθες στην αίθουσα, χωρίς να κερδίζουν, ωστόσο, κάποιο πολιτικό προβάδισμα.Απεναντίας, η Αμαλίας εξακολουθεί να τηρεί διακριτικές αποστάσεις, επιλέγοντας δηλαδή να μην αποστείλει προσκλήσεις σε πολιτικά πρόσωπα για τη χθεσινή εκδήλωση. Εντούτοις, η πολυπληθής παρουσία χθες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Θεσσαλονίκη, επανεκκίνησε την συζήτηση για τον ακριβή χρόνο επιστροφής τους στην ενεργό πολιτική δράση, μέσα από τα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ., πριν την εκπνοή του 2026.Ταυτόχρονα, οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελούν μέρος του «Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης» για την νέα Ελλάδα, σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από όλο το πολιτικό φάσμα.Κινούμενος σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας «προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε», κατηγορώντας τον ότι «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο «πρώην πρωθυπουργός "προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».Σταχυολογώντας, πάντως, τις δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, αυτές σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική και τη φορολογική δικαιοσύνη και περιλαμβάνουν: