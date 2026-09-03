Πού στοχεύει και πού επενδύει το πακέτο Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη: Οι υπολογισμοί, τα ειδικά κοινά και οι παρουσίες
Πού στοχεύει και πού επενδύει το πακέτο Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη: Οι υπολογισμοί, τα ειδικά κοινά και οι παρουσίες
Στα 7,.39 δισ. ευρώ υπολογίζει το επιτελείο Τσίπρα τις εξαγγελίες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ
Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος από τον Πρόεδρό του, Αλέξη Τσίπρα, ενώπιον περίπου 2.000 φίλων, μελών και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, στη Θεσσαλονίκη.
Αποφεύγοντας επί τούτου, κατά τους επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ, γαλαντόμες παροχές, αλλά κινούμενος τεχνοκρατικά στην οδό ενός «λελογισμένου πακέτου» μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Τσίπρας έδειξε -κατά τους συνεργάτες του- πως «υπάρχει άλλος τρόπος» για την αλλαγή πολιτικής και άρα τη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας, πέραν αυτού της κυβέρνησης της ΝΔ.
Δεν στόχευαν, δηλαδή, σε τυχόν ενθουσιασμό, αλλά στη δύναμη της πειθούς, προκειμένου να αφήσουν στη λήθη το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», όπως εξηγούσαν πολλά από τα στελέχη του κόμματος.
Απεναντίας, η Αμαλίας εξακολουθεί να τηρεί διακριτικές αποστάσεις, επιλέγοντας δηλαδή να μην αποστείλει προσκλήσεις σε πολιτικά πρόσωπα για τη χθεσινή εκδήλωση. Εντούτοις, η πολυπληθής παρουσία χθες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Θεσσαλονίκη, επανεκκίνησε την συζήτηση για τον ακριβή χρόνο επιστροφής τους στην ενεργό πολιτική δράση, μέσα από τα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ., πριν την εκπνοή του 2026.
Κινούμενος σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας «προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε», κατηγορώντας τον ότι «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο «πρώην πρωθυπουργός "προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».
Σταχυολογώντας, πάντως, τις δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, αυτές σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική και τη φορολογική δικαιοσύνη και περιλαμβάνουν:
Αποφεύγοντας επί τούτου, κατά τους επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ, γαλαντόμες παροχές, αλλά κινούμενος τεχνοκρατικά στην οδό ενός «λελογισμένου πακέτου» μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Τσίπρας έδειξε -κατά τους συνεργάτες του- πως «υπάρχει άλλος τρόπος» για την αλλαγή πολιτικής και άρα τη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας, πέραν αυτού της κυβέρνησης της ΝΔ.
Η μεθοδολογίαΩς προς τη φιλοσοφία των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα με κόστος περίπου 7,39 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ ήταν αρχικά η ανίχνευση των πραγματικών αναγκών και της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, στη συνέχεια ο εντοπισμός των διαθέσιμων πόρων και βέβαια η δημιουργία νέων πόρων μαζί με τις οδούς εισροής τους στα κρατικά ταμεία, όπως μέσα από το «περιουσιολόγιο» και την «πατριωτική εισφορά». Η τελευταία περιγράφεται ως εισφορά της τάξης του 1% για τα πολύ ψηλά εισοδήματα, ώστε αυτά με τη σειρά τους να διατεθούν για τις αυξήσεις των αμοιβών δασκάλων και γιατρών.
Δώρα στην μεσαία τάξηΗ προσέγγιση αυτή, που ακολουθεί μια πιο πραγματιστική οπτική από τον πρώην πρωθυπουργό σε σχέση με το παρελθόν, δεν παύει να στοχεύει και σε ειδικά κοινά, όπως στην τρίτη ηλικία, τους μισθούς των λειτουργών του κοινωνικού κράτους και πρωτίστως στην μεσαία τάξη. Επιχειρώντας να επουλώσει πληγές του παρελθόντος ως προς τη σχέση του με τα μεσαία εκλογικά κοινά, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε ακόμη:
- - κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
- - κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αλλά και
- - μείωση της προκαταβολης φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
Η κοινωνική γείωσηΓια την ΕΛ.Α.Σ, εξάλλου, η χθεσινή παρουσίαση αποσκοπούσε στην ενίσχυση των βαθμών αξιοπιστίας, αλλά και της κοινωνικής γείωσης του νέου κομματικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, σε μια στιγμή που η Αμαλίας έδειχνε να ενδιαφέρεται περισσότερο για «την μάχη των θέσεων και των προτάσεων και όχι της ημερομηνίας». Στοιχείο που επισήμανε και η Κυβέλη Μάρδα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και ως το πρόσωπο που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα, πριν ανέβει στο βήμα, για την ομιλία του.
Δεν στόχευαν, δηλαδή, σε τυχόν ενθουσιασμό, αλλά στη δύναμη της πειθούς, προκειμένου να αφήσουν στη λήθη το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», όπως εξηγούσαν πολλά από τα στελέχη του κόμματος.
Οι «σύντροφοι»Παρά την καινούρια αφετηρία, ωστόσο, προσωπική και πολιτική, που σηματοδότησε η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, η ταυτόχρονη παρουσία στελεχών της ΕΛ.Α.Σ και πρώην «συντρόφων» τους - στην πλειοψηφία ανεξάρτητων βουλευτών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ - στο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη πυροδότησε εσωτερικές αντιδράσεις. Και αυτό, γιατί δεν είναι λίγοι, όσοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των: Βασίλη Κόκκαλη, Συμεών Κεδίκογλου, Γιάννη Σαρακιώτη, Γιώργου Καραμέρου, Κατερίνας Νοτοπούλου, Κώστα Ζαχαριάδη, Φερχάρτ Οζγκιούρ, Μίλτου Ζαμπάρα, Καλλιόπης Βέττα και Παναγιώτη Κουρουμπλή και να βρεθούν χθες στην αίθουσα, χωρίς να κερδίζουν, ωστόσο, κάποιο πολιτικό προβάδισμα.
Απεναντίας, η Αμαλίας εξακολουθεί να τηρεί διακριτικές αποστάσεις, επιλέγοντας δηλαδή να μην αποστείλει προσκλήσεις σε πολιτικά πρόσωπα για τη χθεσινή εκδήλωση. Εντούτοις, η πολυπληθής παρουσία χθες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Θεσσαλονίκη, επανεκκίνησε την συζήτηση για τον ακριβή χρόνο επιστροφής τους στην ενεργό πολιτική δράση, μέσα από τα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ., πριν την εκπνοή του 2026.
«Κόντρα κορυφής» για το πακέτοΤαυτόχρονα, οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελούν μέρος του «Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης» για την νέα Ελλάδα, σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από όλο το πολιτικό φάσμα.
Κινούμενος σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας «προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε», κατηγορώντας τον ότι «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο «πρώην πρωθυπουργός "προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».
Σταχυολογώντας, πάντως, τις δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, αυτές σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική και τη φορολογική δικαιοσύνη και περιλαμβάνουν:
- - Νέα βιομηχανική πολιτική και εθνικές προτεραιότητες,
- - Ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης
- - Πατριωτική Εισφορά και
- - Φοροελαφρύνσεις για την οικογένεια και τη μικρή επιχειρηματικότητα
Μέτρα για όλουςΜε το βλέμμα, πάντως, στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και τις κάλπες, οι επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ φαίνεται να έχουν επενδύσει αρκετά στους εργαζόμενους, μισθωτούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως και στους φοιτητές, προβλέποντας στο πρόγραμμά τους:
- - κατώτατο μισθό 1000 ευρώ στα μέσα στο 2027
- - μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
- - φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε κάθε φοιτητή
- - περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του
- - αυξήσεις,αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους καθηγητές και
- - αύξηση κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών.
- - μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, όπως και για
- - ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος
- - κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα
- - εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία
- - μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος»
- - δωρεάν μεταφορές με τις αστικές συγκοινωνίες
- - 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια
- - και τέλος κατάργηση του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ανοίγοντας, εξάλλου, τη βεντάλια των δυνητικών υποστηρικτών του ακόμη περισσότερο, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εσάς. Σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Σε κάθε πατριώτη που πονά αυτόν το τόπο. Που πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί περισσότερα. Και ότι σε όλους εμάς, αξίζουν καλύτερα. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή», όπως είπε, τοποθετώντας ως δίλημμα των επικείμενων εκλογών το δίπολο «Διαφθορά ή εντιμότητα;».
Κουτεντάκης: 7,5 δισ. ευρώ στο Δημοσιονομικό ΣυμβούλιοΣτο ίδιο τέμπο, στα 7,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ σύμφωνα με τον Τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που υποστήριξε πως «ξεκινώντας λοιπόν από αυτόν τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, προσθέτουμε ένα ποσό ύψους περίπου 2 δισ., που προκύπτουν από μια σειρά μέτρων φορολογικών σε υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, δημιουργώντας ένα συνολικό φάκελο, όπως λέμε, δημιουργώντας ένα συνολικό φάκελο, όπως λέμε, γύρω στα 7,5 δισ., το οποίο κατευθύνεται, το οποίο, αφενός, κατευθύνεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην Παιδεία, την Υγεία και σε μεγάλο βαθμό στη νέα γενιά και τα παιδιά και σε μια σειρά μειώσεων του φορολογικού βάρους τόσο σε μισθωτούς όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».
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