Μαρινάκης: Λεφτά από Monopoly οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας για το καλώδιο» τόνισε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





«Ο κ. Τσίπρας πέφτει σίγουρα έξω. Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα από τους πολίτες όταν είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί», είπε.







Τι είπε για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε παράλληλα το περίγραμμα των μέτρων που βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ, απάντησε ότι «δεν νομίζω ότι είναι στο πρόγραμμα των ανακοινώσεων ο ΕΝΦΙΑ».



Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ κράτησε επίσης χαμηλά τον πήχη, λέγοντας πως «υπό συνθήκες, αν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, και τον ΦΠΑ θα μειώναμε και 13η σύνταξη θα δίναμε», υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις εξαρτώνται από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.







Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κατηγορίες πολιτών στις οποίες θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος. «Η φιλοσοφία των μέτρων που θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες που αδικήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς και η δεύτερη είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη», σημείωσε.



«Κάποιοι δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα» – Τι είπε για Σαμαρά Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη νέα αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας αρχικά ότι «δεν πήγε καλά για τον κ. Σαμαρά» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον θεωρεί πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης. Με αφορμή τη συζήτηση περί «woke ατζέντας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε επίσημα έγγραφα του 2013, λέγοντας ότι ανάλογες διατυπώσεις υπήρχαν και τότε.



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Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα έτσι ώστε να ερεθίσουν έναν κόσμο» και, ερωτηθείς αν σε αυτή την τακτική εντάσσει και τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε: «Εγώ δεν θα το προσωποποιήσω. Δεν το κάνει μόνο ο κ. Σαμαράς, το κάνουν όλα τα κόμματα της ακροδεξιάς». Στη συνέχεια συνέδεσε αυτή τη συζήτηση με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα.



«Επειδή ακριβώς έγιναν όσα έγιναν επί Μητσοτάκη στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα κόμματα της ακροδεξιάς, και δημιούργησαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης ένα αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμπωσαν πάνω σε αυτό και τη woke ατζέντα και έφτιαξαν ένα μείγμα», είπε.



Και πρόσθεσε για τον Αντώνη Σαμαρά: «Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτό ο κ. Σαμαράς είναι πρόβλημά του. Ούτε θα κερδίσουμε ούτε θα χάσουμε τις εκλογές απαντώντας σε ψεύτικα διλήμματα».



«Λεφτά από Monopoly» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τους τόνους λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα σχολιάσουμε τα λεφτά από Monopoly που δίνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης», ενώ έστρεψε τα πυρά του και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.«Ο κ. Τσίπρας πέφτει σίγουρα έξω. Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα από τους πολίτες όταν είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί», είπε.Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι «κάθε εξαγγελία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια» και πρόσθεσε πως «η αξιοπιστία χτίζεται πολύ δύσκολα», αμφισβητώντας την αξία των συγκεκριμένων εξαγγελιών. Για τη συνολική στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης χρησιμοποίησε ακόμη μία χαρακτηριστική φράση: «Αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει να βάλουμε όπισθεν».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε παράλληλα το περίγραμμα των μέτρων που βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ, απάντησε ότι «δεν νομίζω ότι είναι στο πρόγραμμα των ανακοινώσεων ο ΕΝΦΙΑ».Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ κράτησε επίσης χαμηλά τον πήχη, λέγοντας πως «υπό συνθήκες, αν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, και τον ΦΠΑ θα μειώναμε και 13η σύνταξη θα δίναμε», υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις εξαρτώνται από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.Προανήγγειλε, πάντως, φοροελαφρύνσεις με ευρύ αποτύπωμα. «Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεων. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν και τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους», ανέφερε. Όπως είπε, η φιλοσοφία των μέτρων που βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίησή τους από τον πρωθυπουργό συνδέεται με τα πρόσθετα έσοδα που έχουν προκύψει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κατηγορίες πολιτών στις οποίες θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος. «Η φιλοσοφία των μέτρων που θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες που αδικήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς και η δεύτερη είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη», σημείωσε.Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη νέα αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας αρχικά ότι «δεν πήγε καλά για τον κ. Σαμαρά» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον θεωρεί πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης. Με αφορμή τη συζήτηση περί «woke ατζέντας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε επίσημα έγγραφα του 2013, λέγοντας ότι ανάλογες διατυπώσεις υπήρχαν και τότε.«Είναι προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει woke ατζέντα από την κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αν δεχτούμε τις αιτιάσεις του κ. Σαμαρά ή της εφημερίδας, θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπήρχε woke ατζέντα» και τότε.Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα έτσι ώστε να ερεθίσουν έναν κόσμο» και, ερωτηθείς αν σε αυτή την τακτική εντάσσει και τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε: «Εγώ δεν θα το προσωποποιήσω. Δεν το κάνει μόνο ο κ. Σαμαράς, το κάνουν όλα τα κόμματα της ακροδεξιάς». Στη συνέχεια συνέδεσε αυτή τη συζήτηση με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα.«Επειδή ακριβώς έγιναν όσα έγιναν επί Μητσοτάκη στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα κόμματα της ακροδεξιάς, και δημιούργησαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης ένα αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμπωσαν πάνω σε αυτό και τη woke ατζέντα και έφτιαξαν ένα μείγμα», είπε.Και πρόσθεσε για τον Αντώνη Σαμαρά: «Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτό ο κ. Σαμαράς είναι πρόβλημά του. Ούτε θα κερδίσουμε ούτε θα χάσουμε τις εκλογές απαντώντας σε ψεύτικα διλήμματα».

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας» για το καλώδιο Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις τουρκικές αιτιάσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο».



«Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο επειδή δεν αρέσει σε μία χώρα», είπε. Παράλληλα απέρριψε την εκτίμηση ότι η νέα ένταση σηματοδοτεί το τέλος των «ήρεμων νερών», επισημαίνοντας πως «η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά».



Όπως τόνισε, η Αθήνα επιδιώκει τον διάλογο και τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από αυτόν, χωρίς «την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές».



«Κοροϊδεύει τον κόσμο» όποιος υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει την ακρίβεια Για την ακρίβεια ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «όποιος ισχυρίζεται ότι με 12 μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό κοροϊδεύει τον κόσμο».



Απέρριψε επίσης τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη» ως λαϊκισμό, λέγοντας ότι η κυβερνητική επιλογή είναι η στήριξη των πολιτών να προκύπτει από την πραγματική απόδοση της οικονομίας και όχι από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.



Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προχωρούν σε νέες αυξήσεις ή σε «τρικ στο ράφι», ήταν σαφής: «Πρέπει εδώ οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους».