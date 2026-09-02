Βορίδης για Σαμαρά: Θέλει να γίνει πρωθυπουργός κι ας συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου

«Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη» η στάση του πρώην πρωθυπουργού, είπε - Τι ανέφερε για Ακρίτα, Βελόπουλο, ΠΑΣΟΚ και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών