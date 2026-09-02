Πλεύρης: Απελαύνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Σιντικής, συμφωνία με το Μπαγκλαντές για τρεις πτήσεις

Ο υπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα βίντεο που διακινούνται στα social media και αφορούν τις διαδρομές ή την διαμονή παράνομων μεταναστών