Δείτε βίντεο: Οδηγός - καμικάζι τραυματίζει σοβαρά Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη, νεκρός ο δράστης, σκληρές εικόνες

Ο τραυματίας ταυτοποιήθηκε ως ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το παιδί του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - «Χρειάζεται ένα θαύμα» έγραψε