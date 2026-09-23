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Δείτε βίντεο: Οδηγός - καμικάζι τραυματίζει σοβαρά Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη, νεκρός ο δράστης, σκληρές εικόνες
Ο τραυματίας ταυτοποιήθηκε ως ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το παιδί του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - «Χρειάζεται ένα θαύμα» έγραψε
Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι i24, ο Νέρια Λάιτερ βρισκόταν στο σημείο ελέγχου «Bell», σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο δράστης επιτάχυνε με το όχημά του προς περιπολικό της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο και παρέσυρε τον στρατιώτη, ο οποίος επιχειρούσε μαζί με αστυνομικό. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται αρχικά ένα μικρό λευκό αυτοκίνητο να πέφτει με εμγάλη ταχύτητα σε ένα μικρό φυλάκιο επάνω σε νησίδα πετώντας στον αέρα τον γιο του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ. Οι ισραηλινές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος και σκοτώθηκε.
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Attention, images très dures. L'attaque à la voiture bélier proche du checkpoint Bel (route 443). Le terroriste fonce à une grande vitesse sur un soldat, le blessant grièvement. Pronostic vital engagé. Placé en coma artificiel. Un réserviste d'une trentaine d'années. @i24NEWS_FR pic.twitter.com/UHQfD1W3AN— Matthias Inbar (@MatthiasInbar) September 23, 2026
Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας τον ταυτοποίησαν ως τον Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν, 29 ετών, από το κοντινό χωριό Μπέιτ Ουρ αλ-Τάχτα.
Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom ανακοίνωσε ότι οι διασώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον στρατιώτη, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά την παράσυρση.
Ο Νέρια Λάιτερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Shaare Zedek της Ιερουσαλήμ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
The Israeli soldier seriously wounded Wednesday in the ramming attack near the Maccabim checkpoint in the West Bank was identified as Neriya Leiter, the son of Israel’s ambassador to the United States, Yechiel Leiter.— Saad Abedine (@SaadAbedine) September 23, 2026
Neriya is also the brother of Major (res.) Moshe Yedidyah… https://t.co/uvYdAzp6Og pic.twitter.com/yXBoOmSFyD
Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι «μάχεται τώρα για τη ζωή» του γιου του.
«Χρειάζεται ένα θαύμα», το μήνυμα του πατέρα του
I am grateful to the IDF, to the medical team at Shaare Zedek who are now fighting to save the life of Neria Dov ben Chana, and for the prayers of the people of Israel.— Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) September 23, 2026
I believe in the power of prayer, and I believe that when the people of Israel unite, miracles happen. Neria…
«Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής και πιστεύω ότι όταν ο λαός του Ισραήλ ενώνεται, συμβαίνουν θαύματα. Ο Νέρια χρειάζεται ένα θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο γιος του συνέχισε να υπηρετεί ως έφεδρος μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 μαζί με άλλους τρεις εφέδρους στη βόρεια Γάζα.
Νέα κλιμάκωση βίας στη Δυτική Όχθη
Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Νετανέλ Σουκρούν, πατέρα έξι παιδιών, ο οποίος σκοτώθηκε σε άλλη τρομοκρατική επίθεση κοντά σε φυσική πηγή στην περιοχή του ισραηλινού οικισμού Νεβέ Τσουφ, γνωστού και ως Χαλαμίς.
Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με συχνότερες επιθέσεις, επιχειρήσεις ασφαλείας και συγκρούσεις στην περιοχή.
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