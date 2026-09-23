Δείτε βίντεο: Οδηγός - καμικάζι τραυματίζει σοβαρά Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη, νεκρός ο δράστης, σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη IDF Στρατιώτης Τραυματίας Ισραήλ Πρέσβης

Δείτε βίντεο: Οδηγός - καμικάζι τραυματίζει σοβαρά Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη, νεκρός ο δράστης, σκληρές εικόνες

Ο τραυματίας ταυτοποιήθηκε ως ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το παιδί του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - «Χρειάζεται ένα θαύμα» έγραψε

Δείτε βίντεο: Οδηγός - καμικάζι τραυματίζει σοβαρά Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη, νεκρός ο δράστης, σκληρές εικόνες
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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας έφεδρος στρατιώτης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, σε επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε νωρίτερα σε σημείο ελέγχου στη βόρεια-κεντρική Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι i24, ο Νέρια Λάιτερ βρισκόταν στο σημείο ελέγχου «Bell», σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο δράστης επιτάχυνε με το όχημά του προς περιπολικό της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο και παρέσυρε τον στρατιώτη, ο οποίος επιχειρούσε μαζί με αστυνομικό. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται αρχικά ένα μικρό λευκό αυτοκίνητο να πέφτει με εμγάλη ταχύτητα σε ένα μικρό φυλάκιο επάνω σε νησίδα πετώντας στον αέρα τον γιο του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ.  Οι ισραηλινές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος και σκοτώθηκε.

Δείτε βίντεο


Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας τον ταυτοποίησαν ως τον Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν, 29 ετών, από το κοντινό χωριό Μπέιτ Ουρ αλ-Τάχτα.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom ανακοίνωσε ότι οι διασώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον στρατιώτη, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά την παράσυρση.

Ο Νέρια Λάιτερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Shaare Zedek της Ιερουσαλήμ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.


«Χρειάζεται ένα θαύμα», το μήνυμα του πατέρα του

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι «μάχεται τώρα για τη ζωή» του γιου του.


«Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής και πιστεύω ότι όταν ο λαός του Ισραήλ ενώνεται, συμβαίνουν θαύματα. Ο Νέρια χρειάζεται ένα θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο γιος του συνέχισε να υπηρετεί ως έφεδρος μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 μαζί με άλλους τρεις εφέδρους στη βόρεια Γάζα.

Νέα κλιμάκωση βίας στη Δυτική Όχθη

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Νετανέλ Σουκρούν, πατέρα έξι παιδιών, ο οποίος σκοτώθηκε σε άλλη τρομοκρατική επίθεση κοντά σε φυσική πηγή στην περιοχή του ισραηλινού οικισμού Νεβέ Τσουφ, γνωστού και ως Χαλαμίς.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με συχνότερες επιθέσεις, επιχειρήσεις ασφαλείας και συγκρούσεις στην περιοχή.
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