Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Ανυπόστατοι και χωρίς νομικό έρεισμα οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο

Το υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας από την Τουρκία - «Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής»