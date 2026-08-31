Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές, είμαστε αδερφοί λαοί



Νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού στον Λίβανο

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Συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου», επισημαίνοντας ότι «το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή και στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.«Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, «η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους».Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα.«Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», ανέφερε.Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Λίβανο με πρόσθετο υλικό, με στόχο την ενίσχυση των λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων ώστε «να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον λιβανέζικο Νότο».«Η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων να γίνει περιοχή συνεργασίας»Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας τη συναντίληψη Αθήνας και Βηρυτού για τη μετατροπή της περιοχής από πεδίο εντάσεων σε χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας.«Έχουμε συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας», σημείωσε.«Πιστεύουμε στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές. Φέρνουν πιο κοντά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.