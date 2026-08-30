Με τον πρόεδρο του Λιβάνου θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Με τον πρόεδρο του Λιβάνου θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η συνάντηση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο στις 12.15, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.
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