Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη μας για να φύγουν από την Πλεύση Ελευθερίας

Καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα «αποκορύφωμα του θράσους και έλλειψη επίγνωσης να προσπαθείς να εξαπατήσεις τον κόσμο που σε έχει καταλάβει»