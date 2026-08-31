Γεωργιάδης για Ασπίδα του Αχιλλέα: Εξασφαλίζει την ελευθερία της Ελλάδας έναντι των τουρκικών απειλών

«Θεωρώ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους, έναντι κάθε τουρκικής απειλή ή οπουδήποτε άλλου», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας