Γεωργιάδης για Ασπίδα του Αχιλλέα: Εξασφαλίζει την ελευθερία της Ελλάδας έναντι των τουρκικών απειλών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Ασπίδα του Αχιλλέα Βουλή Ένοπλες Δυνάμεις

Γεωργιάδης για Ασπίδα του Αχιλλέα: Εξασφαλίζει την ελευθερία της Ελλάδας έναντι των τουρκικών απειλών

«Θεωρώ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους, έναντι κάθε τουρκικής απειλή ή οπουδήποτε άλλου», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης για Ασπίδα του Αχιλλέα: Εξασφαλίζει την ελευθερία της Ελλάδας έναντι των τουρκικών απειλών
Χρήστος Μπόκας
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Στη συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αναφέρθηκε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την ελευθερία έναντι της τουρκικής απειλής.

Ο υπουργός Υγείας με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής εξέφρασε αρχικά «την πολύ μεγάλη μου χαρά, ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το υπουργείο Άμυνας, ο κ Δένδιας με το Ισραήλ για την Ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την εξωτερική πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού. Την οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ πρέπει να την επικρατήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό».

Ο κ. Γεωργιάδης σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Θεωρώ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους, έναντι κάθε τουρκικής απειλή ή οπουδήποτε άλλου» ενώ απευθυνόμενος στο ΚΚΕ σχολίασε: «όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ να χαλάσετε μια στρατηγική συμμαχία με τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, τη στρατηγική συμμαχία θα τη διατηρήσουμε και υπηρετήσουμε γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεν υπηρετούμε του σοβιετικού ούτε του παλαιστινιακού ούτε του κομμουνιστικού ούτε προλεταριακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ και ο ελληνικός λαός θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα. Συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Πρωθυπουργό για τη σημερινή τους επιτυχία».
Χρήστος Μπόκας
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