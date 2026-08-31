Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Εργατικό ατύχημα στην Ιεράπετρα, 52χρονος έπεσε από στέγη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Εργατικό ατύχημα στην Ιεράπετρα, 52χρονος έπεσε από στέγη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το νωρίς μεσημέρι της Δευτέρας (31/08)στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο.
Από την πτώση ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Όπως αναφέρει το neakriti.gr οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όπου είναι διασωληνωμένος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.
Από την πτώση ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Όπως αναφέρει το neakriti.gr οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όπου είναι διασωληνωμένος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.
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