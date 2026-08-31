Το viral πράσινο σπίτι που έμεινε όρθιο μέσα στην καταστροφή στο Νεπάλ: Πώς άντεξε στις σαρωτικές πλημμύρες
Οι εικόνες του μοναδικού κτιρίου που διακρίνεται όρθιο ενώ γύρω του όλα έχουν ισοπεδωθεί έγιναν viral – Λογαριασμός αρχιτεκτονικής στο X παρουσιάζει τις πιθανές κατασκευαστικές αιτίες που απέτρεψαν την κατάρρευση
Βίντεο από την πληγείσα περιοχή δείχνουν το συγκεκριμένο κτίριο να στέκεται σχεδόν μόνο του, ενώ τριγύρω είναι εμφανή τα σημάδια της καταστροφής.
Μία πιθανή εξήγηση έδωσε ο λογαριασμός Architecture Presentation στο X, επιχειρώντας να αναλύσει τα κατασκευαστικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που ενδεχομένως συνέβαλαν στη διάσωση του κτιρίου. Πρόκειται για μια πιθανή τεχνική εκτίμηση και όχι για οριστικό πόρισμα σχετικά με τους λόγους που το σπίτι άντεξε. Ωστόσο, προσφέρει μια κατασκευαστική ερμηνεία για τις εντυπωσιακές εικόνες που έρχονται από τη ζώνη της καταστροφής.
#WATCH | Nepal | Visuals of the green-coloured house in Trishuli, which stood intact amid the raging flash flood and survived the disaster that hit the region on 26th August pic.twitter.com/J6lnNs8HN9— ANI (@ANI) August 31, 2026
Χτυπήθηκε από λάσπη και τεράστιους βράχουςΣτα βίντεο, το σπίτι διακρίνεται όρθιο, την ώρα που ολόκληρη η περιοχή γύρω του έχει, σχεδόν, κατεδαφιστεί.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Architecture Presentation, το κτίριο φαίνεται ότι δέχθηκε απευθείας το χτύπημα μιας τεράστιας ροής φερτών υλικών: ενός πυκνού μείγματος λάσπης, νερού και μεγάλων βράχων που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
Παρά την τεράστια δύναμη που ασκήθηκε πάνω του, το σπίτι δεν κατέρρευσε. Η επιβίωσή του θα μπορούσε εκ πρώτης όψεως να αποδοθεί σε «καθαρή τύχη». Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο τρόπος κατασκευής του ενδέχεται να αποδείχθηκε καθοριστικός.
🇳🇵 FAMILY RESCUED FROM THE GREEN HOUSE THAT WITHSTOOD THE TRAGEDY IN NEPAL. ‼️‼️🚩🚨— sustainme.in® (@sustainme_in) August 30, 2026
Shocking images showed a family trapped in a green house while a flood of water, mud, and rocks swept away everything around them. The dwelling held out for hours; the people who remained… pic.twitter.com/ITYsJeUI53
Ο οπλισμένος σκελετός που ενδεχομένως το έσωσεΠολλά παραδοσιακά σπίτια στις κοιλάδες των Ιμαλαΐων είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή χωρίς οπλισμό.
Τέτοιου είδους κατασκευές μπορούν να αντέχουν σημαντικά κατακόρυφα φορτία. Όταν όμως δέχονται τεράστιες πλευρικές δυνάμεις, όπως αυτές που δημιουργούνται από μια ξαφνική πλημμύρα με βράχους και φερτά υλικά, οι τοίχοι μπορεί να υποχωρήσουν και η στέγη να καταρρεύσει προς το εσωτερικό. Το πράσινο σπίτι, αντίθετα, φαίνεται να διαθέτει σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ρόλο μπορεί να έπαιξε και η θέση τουΔεν ήταν απαραίτητα μόνο η κατασκευή του κτιρίου που το έσωσε. Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να έπαιξε και το σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh— Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026
Οι μεγαλύτεροι και βαρύτεροι βράχοι που μεταφέρει μια πλημμύρα τέτοιας έντασης τείνουν να συγκεντρώνονται στο βαθύτερο, κεντρικό τμήμα της ροής.
Το συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται να βρίσκεται ελαφρώς έξω από τον κύριο άξονα της πλημμύρας και σε λίγο υψηλότερο έδαφος. Παράλληλα, η σχετικά συμπαγής γεωμετρία του κτιρίου μπορεί να βοήθησε τα ορμητικά νερά να χωριστούν και να κινηθούν εκατέρωθεν του σπιτιού, αντί να ασκήσουν ολόκληρη τη δύναμή τους πάνω σε μία επιφάνειά του.
Μια ακόμη πιθανή εξήγηση αφορά τη λάσπη που συσσωρεύτηκε γρήγορα γύρω από το κτίριο. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, τα φερτά υλικά μπορεί να δημιούργησαν ένα είδος φυσικής «ράμπας», η οποία εξέτρεψε τα επόμενα κύματα της πλημμύρας μακριά από το σπίτι, περιορίζοντας έτσι την ένταση με την οποία χτυπούσαν το κτίριο.
Η οικογένεια που είχε εγκλωβιστεί στο σπίτιΟι εικόνες του πράσινου σπιτιού αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δραματικότητα εξαιτίας ενός προηγούμενου βίντεο από την ίδια καταστροφή. Σε εκείνα τα πλάνα, μια οικογένεια εμφανιζόταν εγκλωβισμένη σε αυτό που έμοιαζε να είναι το μπαλκόνι ενός σπιτιού, την ώρα που τα ορμητικά νερά περνούσαν γύρω από το κτίριο.
Good News,— Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026
Dear citizens of world,
All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods
The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διακρίνονταν στο μπαλκόνι του επάνω ορόφου, παρακολουθώντας τη λάσπη, το νερό και τα φερτά υλικά να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα γύρω από το σπίτι.
Στο βίντεο αποτυπωνόταν η σφοδρότητα της πλημμύρας, ενώ στο βάθος ακούγονταν φωνές πανικού και αναστάτωσης. Οι άνθρωποι φαίνονταν ανήμποροι να εγκαταλείψουν το κτίριο, καθώς τα νερά συνέχιζαν να το περικυκλώνουν.
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