Είχε σημάδια στην πλάτη το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο σε Airbnb στην Κυψέλη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Ευρήματα που σοκάρουν στην υπόθεση: Με αφροδίσια νοσήματα η 15χρονη που είναι έγκυος, και το 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα με τον 43χρονο Έλληνα - Έφοδος της ΕΛΑΣ και σε σπίτι στη Φυλής





Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.







Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια, ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.



Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.





Έφοδος της ΕΛΑΣ και σε σπίτι στη Φυλής Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το φρικώδες εύρημα.



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Η καταγγελία





Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.



Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 38χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.



Σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε διαμέρισμα Airbnb.Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.Παράλληλα πληροφορίες για την 15χρονη, που είναι έγκυος, και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή του , αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια,όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το φρικώδες εύρημα.Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τους είχανε μετακινηθεί στην Κυψέλη τις τελευταίες 10 ημέρες με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε από το οίκημα στη Φυλής σε αυτό της Κυψέλης. Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr , με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του (σ.σ. αρχικά είχε δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης) και η 15χρονη κόρη τους - κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα - αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 38χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.

Σημειώνεται, δε, ότι τόσο η 38χρονη Γερμανίδα όσο και η 15χρονη που βρέθηκαν στο διαμέρισμα είναι έγκυες.



Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε διαχειριστής Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός.