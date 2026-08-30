Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής: Δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση, με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, να κάνει face control
Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής: Δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση, με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, να κάνει face control
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πολύ πιο σημαντικά προβλήματα, από το αν θα γίνει η ίδια αντιπρόεδρος της Βουλής
Την απογοήτευσή της για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από την υποψηφιότητά της για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής εξέφρασε σε αποψινές της δηλώσεις η Έλενα Ακρίτα.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «κωμικοτραγική» την έκταση που έχει λάβει το θέμα, τη στιγμή που η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ σοβαρότερα προβλήματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε, δε, ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση -όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και όποια άλλη τυχόν υπάρξει, όπως ανέφερε- να αρχίσει να κάνει «face control» στους άλλους, με βάση την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.
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Μιλώντας στην εκπομπή Tonight του One Channel, η κυρία Ακρίτα τόνισε ακόμα ότι δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για την υποψηφιότητά της η δικαστική της διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Όπως σημείωσε, η σύζυγος του πρωθυπουργού δεν διαθέτει θεσμική ιδιότητα και, ως εκ τούτου, μια ιδιωτική δικαστική διαφορά δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επιλογή προσώπων για θεσμικές θέσεις στη Βουλή.
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Επίσης, εκτίμησε ότι παρά τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα θα καταφέρει να μπει στη Βουλή, ενώ εμφανίστηκε αρνητική σε μια νέα υποψηφιότητά της στις βουλευτικές εκλογές. «Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει, μία θητεία είναι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.
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Όσο για τα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, η κυρία Ακρίτα έκανε ξεχωριστή αναφορά στο ότι «κόβουν τα ογκολογικά φάρμακα των ασθενών» και πως «τον Σεπτέμβριο στον Άγιο Σάββα είχαν προγραμματιστεί 12 χειρουργεία και θα γίνουν τέσσερα, χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός για τις άλλες οκτώ γυναίκες».
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «κωμικοτραγική» την έκταση που έχει λάβει το θέμα, τη στιγμή που η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ σοβαρότερα προβλήματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε, δε, ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση -όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και όποια άλλη τυχόν υπάρξει, όπως ανέφερε- να αρχίσει να κάνει «face control» στους άλλους, με βάση την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.
Μιλώντας στην εκπομπή Tonight του One Channel, η κυρία Ακρίτα τόνισε ακόμα ότι δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για την υποψηφιότητά της η δικαστική της διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Όπως σημείωσε, η σύζυγος του πρωθυπουργού δεν διαθέτει θεσμική ιδιότητα και, ως εκ τούτου, μια ιδιωτική δικαστική διαφορά δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επιλογή προσώπων για θεσμικές θέσεις στη Βουλή.
Επίσης, εκτίμησε ότι παρά τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα θα καταφέρει να μπει στη Βουλή, ενώ εμφανίστηκε αρνητική σε μια νέα υποψηφιότητά της στις βουλευτικές εκλογές. «Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει, μία θητεία είναι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.
Όσο για τα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, η κυρία Ακρίτα έκανε ξεχωριστή αναφορά στο ότι «κόβουν τα ογκολογικά φάρμακα των ασθενών» και πως «τον Σεπτέμβριο στον Άγιο Σάββα είχαν προγραμματιστεί 12 χειρουργεία και θα γίνουν τέσσερα, χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός για τις άλλες οκτώ γυναίκες».
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