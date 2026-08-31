Βούλτεψη για κόμμα Σαμαρά: Έχουν πάρει το «νεοδημοκρατόμετρο» και το κρατάνε στα χέρια;

«Για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε» είπε η Σοφία Βούλτεψη