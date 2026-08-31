Βούλτεψη για κόμμα Σαμαρά: Έχουν πάρει το «νεοδημοκρατόμετρο» και το κρατάνε στα χέρια;
Βούλτεψη για κόμμα Σαμαρά: Έχουν πάρει το «νεοδημοκρατόμετρο» και το κρατάνε στα χέρια;
«Για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε» είπε η Σοφία Βούλτεψη
Τη διαφωνία της με όσα υποστήριξε για τη Νέα Δημοκρατία ο εκπρόσωπος τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας, διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας η Σοφία Βούλτεψη.
«Αυτός τι είναι, έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η κυρία Βούλτεψη στο Action24.
Η ίδια πρόσθεσε «για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε».
Θύμισε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ο κ. Σαμαράς τον ένα μήνα, τον Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι "είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί υπογράψανε 25 συμφωνίες».
«Αν βάλουμε αυτά απλώς δεν με πείθει. Εγώ ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση».
Η κυρία Βούλτεψη είχε, επίσης, έντονο διάλογο με τον Γρηγόρη Θεοδωράκη για τους ποινικούς κώδικες που άλλαξαν επί κυβερνήσεως Τσιπρα με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να την κατηγορεί ότι «είναι χυδαίο αυτό που κάνετε» και την βουλευτή της ΝΔ να επιμένει να ρωτάει «ποιον εξυπηρετήσατε;» προσθέτοντας «ξέρετε από Τσαουσέσκου ήταν ΚΚΕ Εσωτερικού».
«Αυτός τι είναι, έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η κυρία Βούλτεψη στο Action24.
Η ίδια πρόσθεσε «για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε».
Θύμισε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ο κ. Σαμαράς τον ένα μήνα, τον Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι "είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί υπογράψανε 25 συμφωνίες».
«Αν βάλουμε αυτά απλώς δεν με πείθει. Εγώ ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση».
Η κυρία Βούλτεψη είχε, επίσης, έντονο διάλογο με τον Γρηγόρη Θεοδωράκη για τους ποινικούς κώδικες που άλλαξαν επί κυβερνήσεως Τσιπρα με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να την κατηγορεί ότι «είναι χυδαίο αυτό που κάνετε» και την βουλευτή της ΝΔ να επιμένει να ρωτάει «ποιον εξυπηρετήσατε;» προσθέτοντας «ξέρετε από Τσαουσέσκου ήταν ΚΚΕ Εσωτερικού».
🔵Σφοδρή κόντρα Βούλτεψη - Θεοδωράκη για τους ποινικούς κώδικες: «Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε, θα έπρεπε να ντρέπεστε»#ProiniZoni με τους @NYpofantis και @kaimenou στο #Action24 pic.twitter.com/LKKgPyPTz0— Action24 (@action24tv) August 31, 2026
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