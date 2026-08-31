Μαρινάκης: Παρωχημένες αιτιάσεις τα περί «ΝΔ ολίγον από ΛΑΟΣ», τον λαό τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές
Μαρινάκης: Παρωχημένες αιτιάσεις τα περί «ΝΔ ολίγον από ΛΑΟΣ», τον λαό τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές
«Δεν υποτιμώ την πορεία των προσώπων αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
«Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Τσούτσια απηχούν των απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία με το διάλειμμα της ΠΟΛΑΝ, ηγείτο της παράταξης και της χώρας, και θυμάται την Ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο, αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο» απάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια.
«Όπως απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των ψηφοφόρων της ΝΔ και όχι σε μια, αλλά παραπάνω εκλογικές περιφέρειες. Αντιστοίχως και πολλά στελέχη από την κεντροαριστερά πολιτεύτηκαν με τη ΝΔ και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τους εξέλεξαν σε υψηλές θέσεις στις εκλογές Επομένως τις απαντήσεις σε αυτές τις συζητήσεις τις δίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός» είπε ο κ. Μαρινάκης.
Συμπλήρωσε, δε, ότι «για μένα το πιο σημαντικό για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα, είναι οι πολιτικές» κάνοντας αναφορά στα μέτρα για το μεταναστευτικό, στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων ή στα μη κρατικά πανεπιστήμια.
«Από τα να αντιπαραβάλουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις, ας κοιτάξουν τις πολιτικές, όλοι συγκρινόμαστε με βάσι της πολιτικές και αυτές ενδιαφέρουν τους πολίτες. Δεν υποτιμώ την πορεία των προσώπων αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Όπως απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των ψηφοφόρων της ΝΔ και όχι σε μια, αλλά παραπάνω εκλογικές περιφέρειες. Αντιστοίχως και πολλά στελέχη από την κεντροαριστερά πολιτεύτηκαν με τη ΝΔ και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τους εξέλεξαν σε υψηλές θέσεις στις εκλογές Επομένως τις απαντήσεις σε αυτές τις συζητήσεις τις δίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός» είπε ο κ. Μαρινάκης.
Συμπλήρωσε, δε, ότι «για μένα το πιο σημαντικό για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα, είναι οι πολιτικές» κάνοντας αναφορά στα μέτρα για το μεταναστευτικό, στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων ή στα μη κρατικά πανεπιστήμια.
«Από τα να αντιπαραβάλουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις, ας κοιτάξουν τις πολιτικές, όλοι συγκρινόμαστε με βάσι της πολιτικές και αυτές ενδιαφέρουν τους πολίτες. Δεν υποτιμώ την πορεία των προσώπων αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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