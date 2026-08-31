Μαρινάκης: Παρωχημένες αιτιάσεις τα περί «ΝΔ ολίγον από ΛΑΟΣ», τον λαό τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές

«Δεν υποτιμώ την πορεία των προσώπων αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος