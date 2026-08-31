Πλεύρης: Σειρά fake news τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό, δείχνουν τη Θέουτα και λένε ότι είναι η Κρήτη
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Fake News Θάνος Πλεύρης Θέουτα Μεταναστευτικό

Πλεύρης: Σειρά fake news τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό, δείχνουν τη Θέουτα και λένε ότι είναι η Κρήτη

«Αντιληπτή η τοξικότητα λόγω των εκλογών του 2027, αλλά πριν αναπαράγετε κάντε στοιχειώδη έλεγχο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης

Πλεύρης: Σειρά fake news τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό, δείχνουν τη Θέουτα και λένε ότι είναι η Κρήτη
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Σε σειρά από fake news, που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, αναφέρεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στο X.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες αναπαράγονται περιστατικά και οπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονται παραπλανητικά ως πρόσφατα ή ως συνδεόμενα με δομές του υπουργείου.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για βίντεο τριετίας από «άσχετη» δομή, το οποίο παρουσιάζεται ως σημερινό και ως σχετιζόμενο με τη δομή στη Σιντική, καθώς και για σκηνές από την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα, οι οποίες παρουσιάζονται ως εικόνες από την Κρήτη.



Παράλληλα, αναφέρεται σε ιδιωτικό χώρο, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, «δεν έχει σχέση με το υπουργείο» ούτε με ασυνόδευτα ανήλικα, αλλά παρουσιάζεται ως δομή ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Αντιληπτή η τοξικότητα λόγω των εκλογών του 2027, αλλά πριν αναπαράγετε κάντε στοιχειώδη έλεγχο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.
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