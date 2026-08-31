Σκέρτσος: Σε 7 χρόνια αυξήθηκαν κατά 577.742 οι εργαζόμενοι και κατά 49.289 οι επιχειρήσεις
Σκέρτσος: Σε 7 χρόνια αυξήθηκαν κατά 577.742 οι εργαζόμενοι και κατά 49.289 οι επιχειρήσεις
Ο υπουργός Επικρατείας επικαλείται τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο Ιούνιος 2019 - Ιούνιος 2026 – «Οι αριθμοί των τελευταίων 7 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο»
Στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των εργαζομένων την τελευταία επταετία αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026.
Με αφορμή την εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα συνθήματα και να εξετάσουν τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι επιχειρήσεις με μισθωτούς εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 49.289 ή 16,9%, από 293.843 τον Ιούνιο του 2019 σε 343.132 τον Ιούνιο του 2026. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 577.742 ή 24,6%, από 2.344.269 σε 2.922.011.
Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, οι δείκτες της γενικής ανάπτυξης ή της απομείωσης του χρέους είναι δύσκολο να μεταφραστούν στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, ενώ τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώνουν, κατά τον ίδιο, περίπου 580.000 περισσότερους εργαζομένους που βρήκαν δουλειές από το 2019 έως σήμερα και περίπου 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαντώντας στην κριτική ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης τις «στραγγαλίζει» και ότι η ανάπτυξη αφορά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει για την περίοδο 2019-2026, οι micro επιχειρήσεις με έναν έως τέσσερις εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 30.409 ή 15%, ενώ οι πολύ μικρές, με 5 έως 10 εργαζομένους, κατά 10.437 ή 21%. Οι μικρές επιχειρήσεις, με 11 έως 50 εργαζομένους, αυξήθηκαν κατά 7.075 ή 21% και οι μεσαίες, με 51 έως 250 εργαζομένους, κατά 1.189 ή 24,6%. Τέλος, οι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 179 ή 17,6%.
Ο Άκης Σκέρτσος επισημαίνει ότι από το 2019 έως σήμερα καταγράφεται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Όπως αναφέρει, η αύξηση των επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται ότι κάθε επιχείρηση λειτουργεί χωρίς δυσκολίες, ούτε η αύξηση της απασχόλησης σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ήδη στην τσέπη του το σύνολο της προόδου της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον διεθνή πληθωρισμό, ο οποίος, όπως σημειώνει, ροκανίζει μέρος των αυξήσεων, στη χαμηλή παραγωγικότητα που παραμένει πρόκληση, αλλά και στους μισθούς, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
«Άλλο η κριτική για όσα πρέπει ακόμη να αλλάξουν και άλλο η παραποίηση της πραγματικότητας», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι εάν η οικονομική πολιτική οδηγούσε πράγματι σε συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τότε θα καταγράφονταν λιγότερες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν «ακριβώς το αντίθετο».
Καταλήγοντας, ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει ότι το ζητούμενο δεν είναι ο πανηγυρισμός αλλά η συνέχιση της προσπάθειας, με περισσότερες επιχειρήσεις, επενδύσεις, παραγωγικότητα και περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
«Οι αριθμοί δεν λύνουν από μόνοι τους όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς καλύτερους αριθμούς, δεν υπάρχει καλύτερη πραγματικότητα. Και οι αριθμοί των τελευταίων 7 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο», καταλήγει.
Με αφορμή την εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα συνθήματα και να εξετάσουν τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι επιχειρήσεις με μισθωτούς εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 49.289 ή 16,9%, από 293.843 τον Ιούνιο του 2019 σε 343.132 τον Ιούνιο του 2026. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 577.742 ή 24,6%, από 2.344.269 σε 2.922.011.
Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, οι δείκτες της γενικής ανάπτυξης ή της απομείωσης του χρέους είναι δύσκολο να μεταφραστούν στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, ενώ τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώνουν, κατά τον ίδιο, περίπου 580.000 περισσότερους εργαζομένους που βρήκαν δουλειές από το 2019 έως σήμερα και περίπου 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαντώντας στην κριτική ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης τις «στραγγαλίζει» και ότι η ανάπτυξη αφορά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει για την περίοδο 2019-2026, οι micro επιχειρήσεις με έναν έως τέσσερις εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 30.409 ή 15%, ενώ οι πολύ μικρές, με 5 έως 10 εργαζομένους, κατά 10.437 ή 21%. Οι μικρές επιχειρήσεις, με 11 έως 50 εργαζομένους, αυξήθηκαν κατά 7.075 ή 21% και οι μεσαίες, με 51 έως 250 εργαζομένους, κατά 1.189 ή 24,6%. Τέλος, οι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 179 ή 17,6%.
Ο Άκης Σκέρτσος επισημαίνει ότι από το 2019 έως σήμερα καταγράφεται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Όπως αναφέρει, η αύξηση των επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται ότι κάθε επιχείρηση λειτουργεί χωρίς δυσκολίες, ούτε η αύξηση της απασχόλησης σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ήδη στην τσέπη του το σύνολο της προόδου της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον διεθνή πληθωρισμό, ο οποίος, όπως σημειώνει, ροκανίζει μέρος των αυξήσεων, στη χαμηλή παραγωγικότητα που παραμένει πρόκληση, αλλά και στους μισθούς, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
«Άλλο η κριτική για όσα πρέπει ακόμη να αλλάξουν και άλλο η παραποίηση της πραγματικότητας», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι εάν η οικονομική πολιτική οδηγούσε πράγματι σε συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τότε θα καταγράφονταν λιγότερες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν «ακριβώς το αντίθετο».
Καταλήγοντας, ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει ότι το ζητούμενο δεν είναι ο πανηγυρισμός αλλά η συνέχιση της προσπάθειας, με περισσότερες επιχειρήσεις, επενδύσεις, παραγωγικότητα και περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
«Οι αριθμοί δεν λύνουν από μόνοι τους όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς καλύτερους αριθμούς, δεν υπάρχει καλύτερη πραγματικότητα. Και οι αριθμοί των τελευταίων 7 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο», καταλήγει.
Η ανάρτηση του Άκη ΣκέρτσουΠόσο αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι μέσα σε 7 χρόνια;
📊 Καθώς μπαίνουμε στην εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, είναι χρήσιμο -τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση- να αφήσουμε για λίγο τα συνθήματα στην άκρη και να κοιτάξουμε τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας.
Διότι οι αριθμοί έχουν μια κακή συνήθεια για την αντιπολιτευτική ρητορική: είναι επίμονοι και δεν προσαρμόζονται εύκολα σε ισοπεδωτικά αφηγήματα.
Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2026 είναι χαρακτηριστικά:
🏢 Οι επιχειρήσεις με μισθωτούς εργαζόμενους αυξήθηκαν κατά 49.289 (+16,9%), από 293.843 σε 343.132.
👥 Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 577.742 (+24,6%), από 2.344.269 σε 2.922.011.
Ξέρουμε καλά ότι οι δείκτες της γενικής ανάπτυξης ή της απομείωσης του χρέους είναι δύσκολο να μεταφραστούν στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ κάνουν ακριβώς αυτό: καλύτερη οικονομία σημαίνει περίπου 580.000 περισσότερους εργαζόμενους που βρήκαν δουλειές από το 2019 έως σήμερα και περίπου 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργία και προκοπή.
Εδώ υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να προσέξουμε: Ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δήθεν «στραγγαλίζει» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι η ανάπτυξη αφορά κυρίως τις μεγάλες.
Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη στα ίδια τα μικρά και μεσαία μεγέθη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Από το 2019 έως το 2026:
🔴 Micro επιχειρήσεις (1-4 εργαζόμενοι): αυξήθηκαν κατά 30.409 (+15%)
🔴 Πολύ μικρές (5-10): αυξήθηκαν κατά 10.437 (+21%)
🔴 Μικρές (11-50): αυξήθηκαν κατά 7.075 (+21%)
🔴 Μεσαίες (51-250): αυξήθηκαν κατά 1.189 (+24,6%)
🔴 Μεγάλες (>250): αυξήθηκαν κατά 179 (+17,6%)
Δηλαδή από το 2019 έως σήμερα αυξάνονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν. Και είναι σοβαρά.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι επειδή αυξάνονται οι επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση λειτουργεί χωρίς δυσκολίες. Ούτε ότι επειδή αυξάνεται η απασχόληση, κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ήδη στην τσέπη του όλη την πρόοδο της οικονομίας.
Ο διεθνής πληθωρισμός ροκανίζει ένα μέρος των αυξήσεων. Η χαμηλή παραγωγικότητα παραμένει πρόκληση. Οι μισθοί μας παραμένουν χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας.
Αλλά άλλο η κριτική για όσα πρέπει ακόμη να αλλάξουν και άλλο η παραποίηση της πραγματικότητας.
Αν πράγματι η οικονομική πολιτική οδηγούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συρρίκνωση, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, θα περιμέναμε να βλέπουμε λιγότερες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Κι αυτό δεν είναι κυβερνητικό αφήγημα αλλά τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ.
Το ζητούμενο τώρα δεν είναι να πανηγυρίσουμε αλλά να συνεχίσουμε.
Γιατί για να πηγαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να πηγαίνει καλύτερα η οικονομία: περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές.
Οι αριθμοί δεν λύνουν από μόνοι τους όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς καλύτερους αριθμούς, δεν υπάρχει καλύτερη πραγματικότητα.
Και οι αριθμοί των τελευταίων 7 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο.
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