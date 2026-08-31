Με ΑΙ βίντεο ο Μητσοτάκης κάνει τον απολογισμό του Ελλάδα 2.0: Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030

Στο βίντεο με τη χρήση ΑΙ για animation, ο πρωθυπουργός ακούγεται να περιγράφει όλα όσα πέτυχε η χώρα με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης