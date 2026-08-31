Κλείνει σήμερα το Notos στην Αιόλου και Σταδίου, η επόμενη μέρα για το ιστορικό ακίνητο
Κλείνει σήμερα το Notos στην Αιόλου και Σταδίου, η επόμενη μέρα για το ιστορικό ακίνητο
To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand
Άμεσα, ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να παραδοθεί το ιστορικό ακίνητο του Νotos στην Ομόνοια που διανύει σήμερα 31 Αυγούστου την τελευταία του ημέρα, κλείνοντας οριστικά και παίρνοντας μαζί του και ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ιστορία του λιανεμπορίου στο κέντρο της Αθήνας για πάνω από έναν αιώνα.
To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand, η οποία θα αναλάβει την πλήρη αναμόρφωση και επανατοποθέτησή του στην αγορά. Η θέση του, στην Αιόλου και Σταδίου, στεγάζει για πάνω από έναν αιώνα εμπορική χρήση: Από το 1913 όταν και πρωτοάνοιξε ως κατάστημα, ακολουθώντας ουσιαστικά την ιστορία του λιανεμπορίου στην πρωτεύουσα όπου το κέντρο της πόλης ήταν εκεί όπου χτυπούσε η «καρδιά» του εμπορίου με τις ένδοξες δεκαετίες του ιστορικού «Λαμπρόπουλου» έως τη μετάβαση στον όμιλο Παπαέλληνα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τη νέα σελίδα με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’00 έγινε η νέα αρχή με το πολυκατάστημα notos.
Σήμερα 31 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του πολυκαταστήματος, το οποίο, αφού αδειάσει οριστικά τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί κενό οδεύοντας προς αναμόρφωση. Για την επόμενη ημέρα του ακινήτου, μέχρι στιγμής, δεν έχει γνωστοποιηθεί το πλάνο αξιοποίησης πλήν της πρόθεσης της ιδιοκτησίας να αποκτήσει νέα, σύγχρονη εικόνα με «πράσινα» χαρακτηριστικά σε μία επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ φτάνοντας ενδεχομένως και τα 25 εκατ. ευρώ.
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To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand, η οποία θα αναλάβει την πλήρη αναμόρφωση και επανατοποθέτησή του στην αγορά. Η θέση του, στην Αιόλου και Σταδίου, στεγάζει για πάνω από έναν αιώνα εμπορική χρήση: Από το 1913 όταν και πρωτοάνοιξε ως κατάστημα, ακολουθώντας ουσιαστικά την ιστορία του λιανεμπορίου στην πρωτεύουσα όπου το κέντρο της πόλης ήταν εκεί όπου χτυπούσε η «καρδιά» του εμπορίου με τις ένδοξες δεκαετίες του ιστορικού «Λαμπρόπουλου» έως τη μετάβαση στον όμιλο Παπαέλληνα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τη νέα σελίδα με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’00 έγινε η νέα αρχή με το πολυκατάστημα notos.
Σήμερα 31 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του πολυκαταστήματος, το οποίο, αφού αδειάσει οριστικά τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί κενό οδεύοντας προς αναμόρφωση. Για την επόμενη ημέρα του ακινήτου, μέχρι στιγμής, δεν έχει γνωστοποιηθεί το πλάνο αξιοποίησης πλήν της πρόθεσης της ιδιοκτησίας να αποκτήσει νέα, σύγχρονη εικόνα με «πράσινα» χαρακτηριστικά σε μία επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ φτάνοντας ενδεχομένως και τα 25 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο newmoney.gr
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