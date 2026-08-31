Κλείνει σήμερα το Notos στην Αιόλου και Σταδίου, η επόμενη μέρα για το ιστορικό ακίνητο

To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand