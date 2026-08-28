Καρανίκας: Ακατάλληλη για αντιπρόεδρος της Βουλής η «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ» Ακρίτα

Χαρακτηρίζει την Έλενα Ακρίτα «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ» και υποστηρίζει ότι είναι «λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση»





Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Νίκος Καρανίκας στρέφεται κατά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αποκαλεί «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ», επικρίνοντας τόσο τη δημόσια παρουσία της όσο και προηγούμενη τοποθέτησή της για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.







Συνεχίζοντας την κριτική του προς την Έλενα Ακρίτα, ο Νίκος Καρανίκας υποστηρίζει ότι «η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό».



Ο ίδιος εστιάζει ιδιαίτερα στη στάση που, όπως αναφέρει, έχει εκφράσει η βουλευτής απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνδέοντας το συγκεκριμένο ζήτημα με τη θέση στο προεδρείο της Βουλής.







Παράλληλα, ο Νίκος Καρανίκας θεωρεί δικαιολογημένη τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, αναφέροντας ότι «είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση».



Τέλος, ασκεί κριτική συνολικά στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτηρίζει «αναξιόπιστη», υποστηρίζοντας ότι «συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό».



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Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα «Ακατάλληλη για προεδρείο



Η επιλογή της ινφλουενσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητα της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της βουλής.



Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο Νίκος Καρανίκας απέναντι στην επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι είναι «ακατάλληλη» για τον συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο.Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Νίκος Καρανίκας στρέφεται κατά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αποκαλεί «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ», επικρίνοντας τόσο τη δημόσια παρουσία της όσο και προηγούμενη τοποθέτησή της για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Όπως αναφέρει, «η επιλογή της ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητα της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της Βουλής».Συνεχίζοντας την κριτική του προς την Έλενα Ακρίτα, ο Νίκος Καρανίκας υποστηρίζει ότι «η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό».Ο ίδιος εστιάζει ιδιαίτερα στη στάση που, όπως αναφέρει, έχει εκφράσει η βουλευτής απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνδέοντας το συγκεκριμένο ζήτημα με τη θέση στο προεδρείο της Βουλής.«Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της βουλής μια που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του ΠτΔ», σημειώνει.Παράλληλα, ο Νίκος Καρανίκας θεωρεί δικαιολογημένη τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, αναφέροντας ότι «είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση».Τέλος, ασκεί κριτική συνολικά στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτηρίζει «αναξιόπιστη», υποστηρίζοντας ότι «συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό».«Ακατάλληλη για προεδρείοΗ επιλογή της ινφλουενσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητα της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της βουλής.

Ας σκεφτούμε πολιτικά και θεσμικά όσοι και όσες είμαστε με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τους θεσμούς.



Η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό.



Αλλά ας πάρουμε ως ταπεραμέντο της ινφλουενσερ κατάστασης την εχθροπάθεια της προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της.



Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της βουλής μια που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του ΠτΔ.



Συμφωνείς δεν συμφωνείς με αυτήν την επιλογή για ΠτΔ δεν επιτρέπεται η δήλωση αυτή αν φιλοδοξείς να γίνεις αντιπρόεδρος της βουλής



Είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση



Όπως είδαμε όμως η απούσα επί της ουσίας αντιπολίτευσης συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό.



Τόση σύμπνοια στην αντιπολίτευση για την ενέργεια, την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις Ανεξάρτητες αρχές που αλωνίζουν δεν είδαμε .



Δυστυχώς κάτι τέτοια επιβεβαιώνουν ότι δν έχουμε αντιπολίτευση και είναι αναξιόπιστη με τις επιλογές της».

28.08.2026, 16:32