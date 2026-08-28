Ο Μαρινάκης απαντά στην ανάρτηση της Ακρίτα και απειλεί με νομικές κινήσεις

Συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου περνούν στην αντεπίθεση και βάζουν πλέον στο τραπέζι τη νομική οδό, εάν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει όσα του απέδωσε