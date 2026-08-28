Ο Μαρινάκης απαντά στην ανάρτηση της Ακρίτα και απειλεί με νομικές κινήσεις
Ο Μαρινάκης απαντά στην ανάρτηση της Ακρίτα και απειλεί με νομικές κινήσεις
Συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου περνούν στην αντεπίθεση και βάζουν πλέον στο τραπέζι τη νομική οδό, εάν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει όσα του απέδωσε
Νέα τροπή παίρνει η κόντρα του Παύλου Μαρινάκη με την Έλενα Ακρίτα, καθώς συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου περνούν στην αντεπίθεση και βάζουν πλέον στο τραπέζι τη νομική οδό, εάν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει όσα του απέδωσε σε ανάρτησή της. «Αυτό το οποίο εκείνη ανήρτησε είναι ανύπαρκτο και, εφόσον δεν το ανακαλέσει, ο κ. Μαρινάκης θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά», αναφέρουν.
Οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κ. Ακρίτα συγκεκριμένη φράση, αλλά την ανέφερε ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με τον “χειρότερο δυνατό λόγο”».
Και περνούν στην αντεπίθεση θυμίζοντας παλαιότερες αναρτήσεις της: «Προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης».
Στη συνέχεια βάζουν σε πρώτο πλάνο τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου και την εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως υπενθυμίζουν, η Έλενα Ακρίτα είχε γράψει: «Η πετσετούλα στο μπούστο συνδυάζεται τέλεια με το ασορτί τραπεζομάντηλο στη φούστα… χρυσή τσάντα από έναν αρραβώνα στην Άνω Πεσκανδρίτσα και βίντατζ πέδιλα της Μάρθας Καραγιάννη».
Για τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο, αναφέρονται σε χαρακτηρισμούς που, όπως λένε, είχε χρησιμοποιήσει σε αναρτήσεις της, μεταξύ των οποίων «δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», «το τούβλο που έχει για κεφάλι», «χρήσιμοι ηλίθιοι», «έμεσμα» και «μπορείτε να ξεράσετε ελεύθερα».
Το τρίτο παράδειγμα αφορά στον πρώην βουλευτή Γρηγόρη Ψαριανό και ανάρτηση στην οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κ. Ακρίτα είχε γράψει: «ΣΚΟΥΠΙΔΙ. Ένα σκουπίδι είσαι Ψαριανέ κι άμα γουστάρεις τράβα με στα δικαστήρια».
Συγκεκριμένα, έγραψε στα social media: «Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμπόφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα.
Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε αναρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη. Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».
Οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κ. Ακρίτα συγκεκριμένη φράση, αλλά την ανέφερε ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με τον “χειρότερο δυνατό λόγο”».
Και περνούν στην αντεπίθεση θυμίζοντας παλαιότερες αναρτήσεις της: «Προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης».
Στη συνέχεια βάζουν σε πρώτο πλάνο τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου και την εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως υπενθυμίζουν, η Έλενα Ακρίτα είχε γράψει: «Η πετσετούλα στο μπούστο συνδυάζεται τέλεια με το ασορτί τραπεζομάντηλο στη φούστα… χρυσή τσάντα από έναν αρραβώνα στην Άνω Πεσκανδρίτσα και βίντατζ πέδιλα της Μάρθας Καραγιάννη».
Για τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο, αναφέρονται σε χαρακτηρισμούς που, όπως λένε, είχε χρησιμοποιήσει σε αναρτήσεις της, μεταξύ των οποίων «δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», «το τούβλο που έχει για κεφάλι», «χρήσιμοι ηλίθιοι», «έμεσμα» και «μπορείτε να ξεράσετε ελεύθερα».
Το τρίτο παράδειγμα αφορά στον πρώην βουλευτή Γρηγόρη Ψαριανό και ανάρτηση στην οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κ. Ακρίτα είχε γράψει: «ΣΚΟΥΠΙΔΙ. Ένα σκουπίδι είσαι Ψαριανέ κι άμα γουστάρεις τράβα με στα δικαστήρια».
Ακρίτα: Περιμένω να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικάΗ Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου εάν δεν ανασκευάσει τη δήλωσή του.
Συγκεκριμένα, έγραψε στα social media: «Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμπόφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα.
Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε αναρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη. Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».
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