Κόντρα Αγαπηδάκη - Κωνσταντοπούλου για την Ακρίτα: Εσείς επιλέξατε τον Χουρδάκη, πάει πολύ να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής, μόνο με άνδρες μέλη, είναι πρόκληση, το να υποχρεώνονται γυναίκες υπουργοί να μην απαντάνε και να φεύγουν με εξυπνακισμούς είναι έκπτωση» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας