Mega deal ΔΕΗ και Amazon Web Services για data center στη Δυτική Μακεδονία

Οι δύο όμιλοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία