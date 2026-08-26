Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή

«Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός