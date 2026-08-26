Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή
Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή
«Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Στην έναρξη της καταβολής των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.
Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές.
Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.
Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.
Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!
Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές.
Η ανάρτηση του Κυριάκου ΜητσοτάκηΑναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.
Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.
Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!
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