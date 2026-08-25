Ξανά στον «αέρα» με μουσικό πρόγραμμα ο Αθήνα 9.84 μετά τη φωτιά – Μπακογιάννης: «Πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ»

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Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ένα τεχνικό πρόβλημα και σημειώνει πως η φωτιά στις εγκαταστάσεις ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, για το οποίο, όπως αναφέρει, η διοίκηση χρειάστηκε δύο ημέρες προκειμένου να εκδώσει ανακοίνωση.«Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, αλλά και για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού», γράφει.Ο Κώστας Μπακογιάννης ζητά απαντήσεις για την έκταση της πυρκαγιάς, τον χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά και για το εάν υπήρξε κίνδυνος για τους εργαζομένους, τους πολίτες και τις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης.Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το εάν υπήρχε ασυντήρητος εξοπλισμός, πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας, ποια μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί και γιατί, κατά τον ίδιο, δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.«Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του σταθμού; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές;», διερωτάται.Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει: «Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».