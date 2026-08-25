Ξανά στον «αέρα» με μουσικό πρόγραμμα ο Αθήνα 9.84 μετά τη φωτιά – Μπακογιάννης: «Πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ»
Ξανά στον «αέρα» με μουσικό πρόγραμμα ο Αθήνα 9.84 μετά τη φωτιά – Μπακογιάννης: «Πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ»
Τι απαντά η διοίκηση του σταθμού για το πρωτόκολλο ασφαλείας και τις μπαταρίες, αιχμές Μπακογιάννη για «διοικητική ανεπάρκεια»
Στον «αέρα», μόνο με μουσικό πρόγραμμα όμως, επέστρεψε ο Αθήνα 9.84 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 23 Αυγούστου, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις μπαταρίες και τις μονάδες UPS και είχε ως αποτέλεσμα ο σταθμός να σταματήσει να εκπέμπει στα FM από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας, συνολικά για περίπου 34 ώρες.
Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Αθήνα 9.84 εξηγεί τι συνέβη, υπογραμμίζοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας ήταν επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας και ότι από την πρώτη στιγμή το τεχνικό επιτελείο και η διεύθυνση του σταθμού βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν η διοίκηση, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψε στις εγκαταστάσεις προκειμένου να ελέγξει ότι το πρωτόκολλο τηρούνταν. Η απαγόρευση αφορούσε ακόμη και τη γεννήτρια του σταθμού, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή ήταν απολύτως λειτουργική.
«Τούτων δοθέντων, παρά την επώδυνη για όλους-ες μας “απουσία” του σταθμού από τα FM για 34 ώρες, η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή του οριζόμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Πυροσβεστική πρωτοκόλλου ήταν απόλυτη προτεραιότητα και μη διαπραγματεύσιμη επιλογή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση προσθέτει ότι σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με την ιστορία και τη θεσμική υπόσταση του Αθήνα 9.84 δεν μπορούν να γίνονται «ρίσκα» ή ριψοκίνδυνες «πατέντες» προκειμένου να διατηρηθεί το σήμα εκπομπής.
Στην ίδια ανακοίνωση δίνονται διευκρινίσεις και για τις συνθήκες εκδήλωσης και αντιμετώπισης της φωτιάς. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αστοχία υλικού στις μπαταρίες και η αντιμετώπισή της εξελίχθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται.
Το σύστημα πυρανίχνευσης και ο συναγερμός εντόπισαν τον καπνό από την πρώτη στιγμή, ακολούθησε άμεσα εκκένωση του κτηρίου και κλήθηκε η Πυροσβεστική.
Παράλληλα, απαντώντας εμμέσως στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν για την κατάσταση του εξοπλισμού, η διοίκηση τονίζει ότι οι μπαταρίες που ανεφλέγησαν είχαν συντηρηθεί πλήρως και ότι όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά πυρασφάλειας βρίσκονται σε ισχύ.
«Επί τρεις ημέρες ο Αθήνα 9.84 παραμένει χωρίς κανονικό πρόγραμμα. Για 36 ώρες δεν μετέδιδε απολύτως τίποτα, εκπέμποντας κενό σήμα, ενώ πλέον παίζει μόνο μουσική, χωρίς εκπομπές. Με αποκορύφωμα, σήμερα το πρωί, να παίζει… χριστουγεννιάτικα!», αναφέρει.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις μπαταρίες και τις μονάδες UPS και είχε ως αποτέλεσμα ο σταθμός να σταματήσει να εκπέμπει στα FM από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας, συνολικά για περίπου 34 ώρες.
Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Αθήνα 9.84 εξηγεί τι συνέβη, υπογραμμίζοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας ήταν επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας και ότι από την πρώτη στιγμή το τεχνικό επιτελείο και η διεύθυνση του σταθμού βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος.
«Μονόδρομος η διακοπή της ηλεκτροδότησης»Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο η Πυροσβεστική όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ έκριναν απαραίτητη την εφαρμογή του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου ασφαλείας, το οποίο επέβαλε την πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη την Τεχνόπολη.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν η διοίκηση, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψε στις εγκαταστάσεις προκειμένου να ελέγξει ότι το πρωτόκολλο τηρούνταν. Η απαγόρευση αφορούσε ακόμη και τη γεννήτρια του σταθμού, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή ήταν απολύτως λειτουργική.
«Τούτων δοθέντων, παρά την επώδυνη για όλους-ες μας “απουσία” του σταθμού από τα FM για 34 ώρες, η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή του οριζόμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Πυροσβεστική πρωτοκόλλου ήταν απόλυτη προτεραιότητα και μη διαπραγματεύσιμη επιλογή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση προσθέτει ότι σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με την ιστορία και τη θεσμική υπόσταση του Αθήνα 9.84 δεν μπορούν να γίνονται «ρίσκα» ή ριψοκίνδυνες «πατέντες» προκειμένου να διατηρηθεί το σήμα εκπομπής.
Στην ίδια ανακοίνωση δίνονται διευκρινίσεις και για τις συνθήκες εκδήλωσης και αντιμετώπισης της φωτιάς. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αστοχία υλικού στις μπαταρίες και η αντιμετώπισή της εξελίχθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται.
Το σύστημα πυρανίχνευσης και ο συναγερμός εντόπισαν τον καπνό από την πρώτη στιγμή, ακολούθησε άμεσα εκκένωση του κτηρίου και κλήθηκε η Πυροσβεστική.
Παράλληλα, απαντώντας εμμέσως στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν για την κατάσταση του εξοπλισμού, η διοίκηση τονίζει ότι οι μπαταρίες που ανεφλέγησαν είχαν συντηρηθεί πλήρως και ότι όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά πυρασφάλειας βρίσκονται σε ισχύ.
Μπακογιάννης: «Πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ»Για το περιστατικό παρενέβη με ανάρτησή του και ο Κώστας Μπακογιάννης, ασκώντας έντονη κριτική στη διοίκηση του σταθμού και κάνοντας λόγο για «πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ».
«Επί τρεις ημέρες ο Αθήνα 9.84 παραμένει χωρίς κανονικό πρόγραμμα. Για 36 ώρες δεν μετέδιδε απολύτως τίποτα, εκπέμποντας κενό σήμα, ενώ πλέον παίζει μόνο μουσική, χωρίς εκπομπές. Με αποκορύφωμα, σήμερα το πρωί, να παίζει… χριστουγεννιάτικα!», αναφέρει.
Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ένα τεχνικό πρόβλημα και σημειώνει πως η φωτιά στις εγκαταστάσεις ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, για το οποίο, όπως αναφέρει, η διοίκηση χρειάστηκε δύο ημέρες προκειμένου να εκδώσει ανακοίνωση.
«Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, αλλά και για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού», γράφει.
Ο Κώστας Μπακογιάννης ζητά απαντήσεις για την έκταση της πυρκαγιάς, τον χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά και για το εάν υπήρξε κίνδυνος για τους εργαζομένους, τους πολίτες και τις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης.
Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το εάν υπήρχε ασυντήρητος εξοπλισμός, πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας, ποια μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί και γιατί, κατά τον ίδιο, δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
«Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του σταθμού; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές;», διερωτάται.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει: «Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».
«Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, αλλά και για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού», γράφει.
Ο Κώστας Μπακογιάννης ζητά απαντήσεις για την έκταση της πυρκαγιάς, τον χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά και για το εάν υπήρξε κίνδυνος για τους εργαζομένους, τους πολίτες και τις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης.
Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το εάν υπήρχε ασυντήρητος εξοπλισμός, πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας, ποια μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί και γιατί, κατά τον ίδιο, δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
«Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του σταθμού; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές;», διερωτάται.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει: «Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».
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